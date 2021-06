Koronavírus-járvány

Orbánt nagyon aggasztja, hogy van hárommillió ember, aki nem oltatta be magát

A vírussal szemben egyedül az oltás jelent védelmet, aki beoltatja magát védett, aki nem, potenciális beteg - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában még pénteken.



A kormányfő azt mondta, Magyarországnak az oltások tekintetében másfél, két hónapnyi előnye van az Európai Unió összes többi országával szemben, "mert hamarabb szereztünk vakcinát, és gyorsabban oltottunk". Hozzátette: az élet újraindításában is az elsők között vagyunk.



A miniszterelnök úgy fogalmazott, nagyon aggasztja azonban, hogy van hárommillió ember, aki nem oltatta be magát.



Aki nincs beoltva, azt meg fogja találni a vírus, "van potenciálisan hárommillió beteg emberünk" - hangsúlyozta Orbán Viktor, és arra kért mindenkit, "ne üljön föl a szép nyári hangulatnak", aki nem oltotta be magát, az regisztráljon és oltassa be magát.