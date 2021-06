Pedofil-törvény

Orbán: a gyermekek szexuális neveléséről csak a szülő dönthet

A gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet - írta Szamizdat 10. című, a miniszterelnök honlapján csütörtökön magyarul, angolul és németül is megjelent írásában Orbán Viktor.



A kormányfő úgy fogalmazott, most a pedofilokat radikálisan büntető, a gyermekeinket pedig radikálisan védelmező új törvények miatt verik félre az európai harangokat. Hiába, a mozgalom örök, már nem a "világ proletárjai egyesüljetek", hanem a "világ liberálisai egyesüljetek" az új jelszó - írta a miniszterelnök, hozzátéve: ez csak erősíti azt a közép-európai meggyőződést, hogy ma a liberális voltaképpen a diplomás kommunista.



Orbán Viktor azt írta: a mostani baloldali kampány Magyarország ellen újabb bizonyíték arra, hogy ma a baloldal a szabadság ellensége, mert szólásszabadság helyett általuk definiált politikai korrektséget, véleménypluralizmus helyett pedig véleményhegemóniát akarnak a maguk számára.



Az új magyar törvény semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik - szögezte le a kormányfő. Rámutatott: az új magyar törvény csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet.



Az iskolai nevelés nem állhat ellentétben a szülő akaratával, az legfeljebb csak kiegészítő lehet, formáját és tartalmát pontosan meg kell határozni, és a szülők egyetértéséhez kell kötni - közölte.



A miniszterelnök úgy folytatta, a szülők joggal várják el azt is, hogy olyan felületeken, amelyeket gyermekeink korlátozás nélkül használnak, se pornográfia, se öncélú szexualitás, se homoszexualitás, se nemváltoztató programok ne legyenek elérhetőek. Ezeket a korlátozásokat is sebészi pontossággal meg kell határozni - fűzte hozzá Orbán Viktor.



Hangsúlyozta: Magyarországon senki sem szól bele abba, hogy a felnőttek miként élnek. Felfogásunk szerint a felnőtt szabad embernek nem valamiféle világi hatóság előtt kell számot adnia az életéről, "hanem a Jóisten ítélőszéke előtt, ha annak eljön az ideje" - írta a kormányfő, rámutatva: ezért a magyar törvény nem vonatkozik a 18 év feletti felnőttek életére, szexuális szokásaira, sem az ő saját, felnőtt nyilvánosságukra. Sőt, - jegyezte meg - a magyar társadalom európai kontextusban az egyéni szabadság és a tolerancia mellett leginkább elkötelezett európai népek közé tartozik.



Hozzátetette: ennek okai a kulturális hagyományainkban, a keresztény szabadságban, a nemzeti szabadságért vívott harcokban és a kommunizmus és a kommunista önkény mély megvetésében gyökereznek.



A magyar szabadság nemcsak a politikai szabadságot, választást, szólás-, gyülekezési és egyesülési szabadságot jelent, hanem jogot, hogy saját belátásunk szerint védjük a családjainkat, és neveljük a gyermekeinket - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a törvény méltó folytatása az európai szabadsághagyományoknak.



Éppen most indult a vita Európa, vagyis gyermekeink jövőjéről. Itt vagyunk, állunk a viták elébe - írta Orbán Viktor a Szamizdat 10.-ben.