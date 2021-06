Koronavírus-járvány

Orbán: 'Ölelj meg újra, ölelj meg ugyanúgy még egyszer'

Az operatív törzs pontosan egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy az akkori veszélyhelyzet megszűnésével véget érnek a napi sajtótájékoztatók. 2021.06.17 17:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Ölelj meg újra, ölelj meg ugyanúgy még egyszer." Egy éve tudjuk, milyen fontos az ölelés - üzente Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.



Az operatív törzs pontosan egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy az akkori veszélyhelyzet megszűnésével véget érnek a napi sajtótájékoztatók.



Gál Kristóf rendőrszóvivő tavaly június 17-én jelentette be, hogy az operatív törzs a háttérben működik tovább, egy időre elköszönnek a nyilvánosságtól. Müller Cecília országos tiszti főorvos és Kiss Róbert rendőr alezredes is elbúcsúzott aznap, a most újra közzétett ikonikus fotó ekkor készült.

Forrás: Orbán Viktor Facebook

A miniszterelnök ezt a pillanatot osztotta meg Kovács Ákos ismert dalszövegével: