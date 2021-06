Önkormányzat

Kampányban köszönik meg a Szegeden utazóknak, hogy a közösségi közlekedést választják

Szeptemberig a helyi járműveken kihelyezett tájékoztató anyagokkal köszönik meg a Szegeden utazóknak, hogy a közösségi közlekedést választják - közölte Nagy Sándor (Momentum) városfejlesztési alpolgármester szerdán.



A politikus sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban végzett felmérés szerint a szegediek helyváltoztatásaik 29 százalékához használnak gépkocsit, az esetek 71 százalékában viszont fenntartható módon - villamossal, trolibusszal, busszal, kerékpárral vagy gyalog - közlekednek.



Ennek köszönhetően alacsonyabb a zaj-, a porterhelés, a károsanyag-kibocsátás és ritkábbak a forgalmi dugók - tette hozzá.



Az önkormányzat a közösségi közlekedést használók választását megköszönő kampányt indított. Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki, aki fenntartható közlekedési módot választ, maga is hozzájárul ahhoz, hogy Szeged élhetőbb legyen - hangsúlyozta az alpolgármester.



Az egyik Pesa villamos belsejét díszítő grafikákon összegyűjtötték azokat az adatokat, melyek a fenntartható közlekedés mellett szólnak. Valamennyi helyi tömegközlekedési járművön is elhelyeztek egy tájékoztató anyagot, melyhez egy interaktív honlap is kapcsolódik, ahol az utazók megoszthatják mások számára is hasznos ötleteiket - tudatta Nagy Sándor.



A kampány a Sasmob (Smart Alliance for Sustainable Mobility - Okos összefogással a fenntartható közlekedésért) uniós projekt része, melyben az önkormányzat a helyi munkaadókkal együtt dolgoz ki megoldásokat a fenntartható helyi közlekedésért - közölte a politikus.