Az MSZP felfüggesztette Molnár Gyula párttagságát

Az MSZP elnöksége felfüggesztette Molnár Gyula volt elnök párttagságát - közölte az ellenzéki párt a Facebook-oldalán szerdán.



A tájékoztatás szerint az elnökség egyhangúlag hozta meg a döntést.



Ugyancsak egyhangúlag döntöttek arról, hogy Baranya megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében visszavonják előválasztási jelöltjüket. A jelöltet, Szakács László országgyűlési képviselőt május közepén mutatta be Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan társelnök.



A közleményben azzal indokoltak, az elnökség tudomásul veszi, ha egyes jelöltek nem kívánják képviselni a párt új szociáldemokrata politikáját és nem támogatják új szövetségi politikát - amely a szociáldemokrata-újbaloldali-zöld pártok összefogására épül -, és ezért más politikai közösségben képzelik el politikai jövőjüket. "De egyértelművé tesszük, hogy az ilyen döntés a politikai közösségünk, és szövetségünk kötelező elhagyását is jelenti" - fogalmaztak.



A szocialisták azt írták, céljuk az, hogy az előválasztáson minél több olyan jelölt váljon közös képviselőjelöltté és a Fidesz kihívójává, akinek velük együtt az a célja, hogy szabad, igazságos, szolidáris és zöld Magyarországot hozzanak létre, továbbá hitelesen képviseli is ezt a programot.



Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) előválasztási miniszterelnök-jelöltje szombaton pártja újbudai jelöltjeként mutatta be Molnár Gyulát. Molnár Gyula a Facebook-oldalán aznap azt írta: az MSZP, a Párbeszéd és a DK vezető testületeinek megállapodása értelmében e három párt közös jelöltjeként vág neki az előválasztásnak. Közölte, a három párt megállapodása azt is tartalmazza: amennyiben jövőre ismét egyéni mandátumot szerez, a DK frakciójában folytatja tovább parlamenti munkát.



Párttársa, Harangozó Tamás országgyűlési képviselő úgy reagált, Molnár Gyula azzal, hogy egy másik párt színeiben és másik párt frakciójában kíván beülni, egyben azt a döntést is meghozta, hogy egy másik párt színeiben is kíván politizálni a jövőben.



Molnár Gyula 2016 és 2018 között volt az MSZP elnöke, 2018-ban a rossz választási eredmény miatt mondott le. 1994 és 2010 között volt a párt országgyűlési képviselője, majd 2018-tól ismét bekerült a parlamentbe.



A képviselő a 2000-es évek elején vezető fővárosi szocialista politikusként tevékenykedett, 2002 és 2010 között a XI. kerület polgármesteri tisztségét töltötte be.