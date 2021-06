Diplomácia

Szijjártó: Magyarország június 24-től visszaállítja belső schengeni határain a normális átjárást

Amennyiben a koronavírus-világjárvány nem vesz új, váratlan fordulatot, Magyarország június 24-től visszaállítja belső schengeni határain a normális átjárást - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Magyarország pozsonyi nagykövetségén szerdán.



A magyar diplomácia vezetője a Szövetség néven egyesülni készülő három felvidéki párt - a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Híd és az Összefogás - elnökeivel tartott sajtótájékoztatóján beszélt erről.



"Ez azért jó, mert a Magyarország és Szlovákia közti 36 határátkelő közül jelenleg csak 19 működik, és ha sikerül végrehajtani ezt a döntést, akkor végre minden határkeresztező úton lehet majd közlekedni a két ország között" - fejtette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: a világjárvány még inkább rámutatott az egymásrautaltságra, és ezért terveik közt szerepel az is, hogy már hamarosan lehetővé teszik, hogy a Magyarországgal határos megyékben, régiókban élők Magyarországon is felvehessék a koronavírus elleni oltást.



Utóbbival összefüggésben azt mondta: Magyarországon Európa leggyorsabb és legeredményesebb oltási kampánya zajlott le, a felnőtt lakosság jóval több, mint 60 százaléka be van oltva, és ezért újabb és újabb lépéseket lehet tenni a normális élet felé. "Mi már inkább többé, mint kevésbé vagyunk biztonságban" - mutatott rá Szijjártó Péter.



A külügyminiszter beszélt a felvidéki magyar politikai érdekképviselet egységesítési folyamatáról is, amely az MKP, a Híd és az Összefogás elnökeivel szerdán folytatott egyeztetésének egyik témája volt. Örülünk annak, hogy a felvidéki magyarokat képviselő pártok egymásra találtak, és szurkolunk nekik, hogy ez az erőegyesítés sikeresen végbemenjen" - jelentette ki Szijjártó Péter. Aláhúzta: ennek a folyamatnak a végrehajtása kizárólag a három párton és vezetőiken múlik.



A külügyminiszter elmondta: a magyar külpolitikának mindig fókuszában állt, hogy jó viszonyt alakítson ki a szomszédos országokkal, és az, aki megnézi a tizenegy-két évvel ezelőtti helyzetet, látni fogja, hogy milyen komoly erőfeszítéseket kellett tenni annak érdekében, hogy most el lehessen mondani, Magyarország és Szlovákia kapcsolata soha nem volt olyan jó, mint most. "Ebben a fejlődésben hatalmas szerepet játszott az a tény, hogy amióta mi kormányzunk Magyarországon, azóta a szlovák miniszterelnökök egyre inkább erőforrásként, és nem konfliktusforrásként tekint a felvidéki magyarságra" - mutatott rá Szijjártó Péter.



A külügyminiszter újságírói kérdésre elmondta: a magyar-szlovák viszonylatban meglévő érzékeny kérdések megoldásához közös sikertörténetek kellenek. Hozzátette: az ilyen lehetséges sikertörténetként tekintenek az új infrastrukturális összeköttetések megteremtésére. Ezek sorában sok van folyamatban, és az idén is lesz olyan, amely befejeződik, ilyen például, hogy a harmadik negyedévben elkészül a Miskolc és Kassa közötti autópálya.