Fejlesztés

Lezárták a Lánchidat, megkezdődött a felújítás második szakasza

Bár a koronavírus-járvány, illetve a kormányzati megszorítások drámai mértékben csökkentették a főváros bevételeit, megvalósul a Lánchíd felújítása - jelentette ki Budapest főpolgármestere abból az alkalomból, hogy szerdán a híd lezárásával megkezdődött a rekonstrukció második szakasza.



Karácsony Gergely a híd pesti hídfőjénél tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: annak a pénzügyi kiesésnek az összegéből, amely érte a várost a válság és a "kormányzati bosszúpolitika" miatt, négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat.



A kormány által a felújítás támogatására ígért összeg - amely egyébként csaknem a rekonstrukció költségének áfatartalmával egyenlő - még mindig nem érkezett meg a fővároshoz - mondta. Arra kér minden politikai szereplőt, hogy ha már segíteni nem tud, legalább ne hangolja a közvéleményt a beruházás ellen - tette hozzá.



A politikus úgy fogalmazott, hogy a Lánchíd - amely összeköti Pestet és Budát, valamint Magyarország történelmi tradícióit a jövőbe vetett hitünkkel - a magyar nemzeti összetartozás és a polgári Magyarország szimbóluma. Ezért igazi nemzeti ügy, hogy megkezdődött a híd felújítása, illetve a rekonstrukció második szakasza, amikor az autósoknak 18 hónapra nélkülözniük kell a Lánchidat - fűzte hozzá.



Pontosan tudják, hogy a beruházások az átadásukig sok bosszúsággal járnak - folytatta -, ráadásul a Lánchíd felújításával egy időben zajlik a M3-as metró középső szakaszának, valamint a pesti alsó rakpartnak a rekonstrukciója, és hamarosan indul a Blaha Lujza tér megújítása is. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek olyan régi adósságok, amelyeket már évekkel ezelőtt törlesztenie kellett volna a fővárosnak. Éppen ezért biztosak abban: a budapestiek tudják, hogy értük történik mindez, a főváros vezetősége pedig hálás a türelmükért.,



A pénzügyi problémák mulandók, de a Lánchíd örök, és 18 hónap múlva Budapest születésének 150. évfordulóján újra birtokba vehetjük közösen az ország és Budapest egyik legfontosabb szimbólumát - mondta Karácsony Gergely.



Walter Katalin a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója kifejezte reményét, hogy a munkálatok nyomán 30 évig nem lesz szükség újabb rekonstrukcióra, egyben emlékeztetett arra, hogy legutóbb 35 éve újították fel hidat.



Felidézte, hogy a 26,5 milliárd forint értékű beruházás megvalósításának lehetőségét az A-híd Zrt. nyerte el a közbeszerzési eljárás nyomán. A társaságnak az a feladata, hogy maradéktalanul teljesítse a szerződésben foglaltakat, a BKK-é pedig az, hogy a feltételeket maradéktalanul betartassa - mondta.

Arról is szólt, hogy a BKK számos intézkedést hozott a közösségi közlekedés terén, annak érdekében, hogy enyhítse a híd lezárásával járó kellemetlenségeket. Példaként említette, hogy a gyalogosok által használható hajók is fognak üzemelni a Dunán a két partszakasz között.



Sal László, az A-Híd Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy egy 100 tonna súlyú egyedi állványzatot és egy darurendszert is le kellett gyártani a beruházás előkészítése keretében, majd a teljes lezárás után az aszfaltborítás felmarásával és a díszvilágítás, illetve a kandeláberek eltávolításával folytatódhat a munka.



A következő 18 hónapban, a beruházás átadásáig, vagyis 2023 augusztusáig a többi között elbontják a vasbeton pályalemezt, elvégzik az acélszerkezet, a láncok, a horgonyzó kamrák korrózióvédelmét, felújítják, kicserélik a kőelemeket, valamint a közvilágítást - sorolta.



Végül arról szólt, hogy a hídépítő csoport az elmúlt 70 évben bizonyította szakértelmét, több száz híd, a többi között a Szabadság híd és a Margit híd felújításakor.



Kérdésre válaszolva Walter Katalin azt mondta, hogy minden iparági standard benne van a kivitelezővel kötött szerződésben annak érdekében, hogy határidőre, az előre egyeztetett műszaki tartalommal elkészüljön a beruházás.



Arra a kérdésre, hogy az átadás után változik-e a Lánchíd forgalmi rendje, illetve tervezik-e az autók kitiltását, Karácsony Gergely azt felelte: szeretne erről konzultálni a budapestiekkel, amire lehetőséget ad a következő másfél év. "Olyan döntést, ami a budapestiek akaratával szembe megy, a főváros vezetése nem fog hozni" - fogalmazott.



Szintén kérdésre válaszolva a főpolgármester a Fudan egyetemmel kapcsolatos országgyűlési döntést rendkívül rossznak nevezte; olyan döntésnek, amely nem érdeke sem a budapestieknek, sem a vidékieknek. "A magyar adófizetői pénzek százmilliárdjaiból létrehozni egy kínai magánegyetemet, ami egy olyan vegyesvállalatban ölt testet, amelyben a magyar állam lemond annak a lehetőségéről, hogy érdemben befolyásolja ennek az 500 milliárd forintnak az elköltését", az a hazaárulás kategóriája - fogalmazott.



Minden jogi és politikai lehetőséget megragadnak a beruházás megakadályozása érdekében, illetve azért, hogy Magyarország legértékesebb telkén a diákváros épüljön meg - jelentette ki. Ez a parlamenti döntés azt is tanúsítja, hogy a kormány semmilyen módon nem veszi figyelembe a budapestiek véleményét - mondta Karácsony Gergely.