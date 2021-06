Koronavírus-járvány

A külhoni magyarok már magyarigazolvánnyal is regisztrálhatnak oltásra

A külhoni magyarok már magyarigazolvánnyal is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



A közleményben kiemelték: minden magyar állampolgár, így a külhoni magyar állampolgárok is folyamatosan regisztrálhatnak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon oltásra, és május eleje óta 18 ezren ezt meg is tették.



Szerdától pedig már a magyarigazolvánnyal rendelkezők is regisztrálhatnak - írták. Hozzátették: a regisztráció érvényesítése után - a külhoni magyar állampolgárokhoz hasonlóan - hamarosan nekik is lesz lehetőségük online időpontot foglalniuk.