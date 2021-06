Koronavírus-járvány

Vöröskereszt: a véradók a járvány alatt is kitettek magukért

A humanitárius szervezet arra ösztönöz mindenkit, hogy az elkövetkező hónapokban is menjen el vért adni, hiszen nyáron rendszerint csökken a véradók aktivitása. 2021.06.14 10:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány kezdete óta a véradók a veszélyhelyzeti korlátozások alatt is hozzájárultak a vérkészlet megfelelő szinten tartásához - írta a Magyar Vöröskereszt a véradók napja alkalmából hétfőn közzétett, az MTI-hez is eljuttatott közleményében.



A humanitárius szervezet arra ösztönöz mindenkit, hogy az elkövetkező hónapokban is menjen el vért adni, hiszen nyáron rendszerint csökken a véradók aktivitása.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) által 2004-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos, ellenőrzött vér fontosságára, egyben világszerte köszönetet mondjon az önzetlen segítőknek.



A Magyar Vöröskereszt hagyományteremtő jelleggel folytatja a tavaly indult "Véradók fája" kezdeményezést, idén Esztergomban ültetnek el egy különleges, vörös levelű oszlopos vérjuhart, jelképezve a véradást, valamint az önkéntes véradók önzetlenségét.



Hozzátették: ezen a napon országszerte 47 helyszínen várják a véradókat.



Közölték azt is: a június 14-ei világnaphoz kapcsolódóan húsznapos véradókampányt indítanak a Hotel Hero és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével közösen. Június 10-30. között országszerte 15 szálloda nyitja meg kapuit a véradók számára, üzemel különleges véradóhelyszínként.



Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A véradó helyszínek és időpontok, valamint a véradással kapcsolatos összes információ megtalálható az Országos Vérellátó Szolgálat és a vöröskereszt honlapján.