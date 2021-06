Oktatás

Emmi: sikeresen zárult a 2021-es tanév

Kedden véget ér a tanítási év és kezdetét veszi az iskolákban a vakáció. A családok helyzetének segítéséért, valamint a tanulók felzárkóztatásáért a tanítást követő két hétben az iskolák 1-8. évfolyamain meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet, ahol ezt a szülők igénylik - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a június 29-ig tartó gyermekfelügyeleti időszak az általános iskolákat, valamint a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumok 5-8. osztályait érinti. A felügyelet alatt napközi, szakkör, sportfoglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő és felzárkóztató foglalkozás egyaránt szervezhető, amennyiben pedagógiai szempontból ez indokolt - írták.



Hozzátették: ha egy tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és ott gyermekfelügyeletben nem tud részt venni, a lakóhelyén működő iskola látja el a felügyeletet.



Az óvodai feladatellátás a nyári időszakban is folytatódik, az Emmi ezzel kapcsolatban külön levélben kérte az óvodák fenntartóit, hogy a pedagógusok szabadságolása és a nyári időszakra időzített esetleges felújítások, karbantartások elvégzése mellett is folyamatosan biztosítsák a gyermekek fogadását és nevelését - ismertették.



Kitérnek arra is: az elmúlt napokban megjelent az emberi erőforrások miniszterének rendelete a 2021/2022-es tanév rendjéről, amely részletesen tartalmazza a következő tanév főbb eseményeit, az érettségi vizsgák, az országos mérések és a tanítási szünetek ütemezését.



A szeptember elsején induló új tanévben korlátozásmentes jelenléti oktatásra számítanak - tudatták.



A közleményben az Emmi megköszönte a pedagógusok, az óvodai és iskolai dolgozók és a köznevelési intézmények valamennyi munkatársának munkáját.