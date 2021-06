Koronavírus-járvány

Videóban köszönte meg a kormány a védőnők munkáját

Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte: mintegy ötezer védőnő teljesít szolgálatot Magyarországon.



Köszönettel tartozunk nekik, különösen most, hiszen a koronavírus-járvány idején ott dolgoztak az oltópontokon, és ők szervezték a 16-18 éves korosztály oltását is - mondta.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott: a védőnők szerepe és tevékenysége szép magyar tradíció, "a segítőkészség, együttérzés és a szakmai felkészültség magas színvonala kiemeli az egészségügy dolgozóinak ezen rétegét."



"Ahogy önök megtettek mindent a magyar gyermekekért és családokért, a magyar kormány is megtesz önökért mindent" - hangsúlyozta a miniszter.



A videóban Lőrinczi Orsolya területi védőnő arról beszélt, hogy a védőnői foglalkozás 106 éves, hungarikumként megbecsült hivatás.



A szakma az egészségügyi bértáblába is bekerült, így négylépcsős bérrendezési folyamat indult el - emelte ki.



A védőnők nemcsak a várandósokat és a gyermekeket, hanem az egész családot segítik - mondta, hozzáfűzve: ez a munka csak elhivatottsággal végezhető.