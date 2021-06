Választás 2022

Kétszer kilenc pontot mutatott be a 99 Mozgalom programjából Karácsony Gergely

Karácsony Gergely főpolgármester egy szombati, online közvetített rendezvényen kétszer kilenc pontot ismertetett az úgynevezett 99 Mozgalom programjából. 2021.06.13 05:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Párbeszéd, az MSZP és az LMP által is támogatott kormányfőjelölt az első kilenc pontot úgy összesítette, hogy azok jóvátételt jelentenek az elmúlt tíz évért. Hangsúlyozta, ezeknek a pontoknak a végrehajtását azonnal el lehet kezdeni, és viszonylag gyorsan végig is lehet vinni.



A főpolgármester megígérte, hogy eltörlik, a "rabszolgatörvényt", és közösen hoznak létre egy új Munka törvénykönyvét. A politikus kiemelte azt az elképzelésüket, hogy a közmunkások is megkapják a minimálbért.



Karácsony Gergely bűnnek nevezte a tankötelezettség korhatárának leszállítását, és közölte: célzott programokat kell indítani a közoktatásból "kiszorított" fiatalok továbbképzéséért.



Nemcsak a CEU visszahozataláért kell megtenni mindent, de a magyar felsőoktatás autonómiájának visszaállításának érdekében is - szögezte le.



Arra is kitért, hogy felül kell vizsgálni azokat a döntéseket, amelyek elvették a valójában egyházként működő vállalási szervezetektől az egyházi státuszt.



Az állami fenntartású iskolák működtetését vissza kell adni az önkormányzatoknak, és orvosolni kell azt a helyzetet, hogy az egyházi fenntartású iskolák sokkal több állami pénzt kapnak - mondta.



Ezt úgy kell megoldani, hogy megemelik az állami iskolák finanszírozását - tette hozzá az ellenzéki politikus.



Jóvá kell tenni a magyar vidékkel szemben elkövetett bűnöket, és felül kell vizsgálni a földprivatizációs pályázatokat - szögezte le Karácsony Gergely.



A miniszterelnök-jelölt arra is kitért, hogy mindenki számára meg akarják nyitni a trafiküzemeltetés lehetőségét.



A nyugdíjrendszer kapcsán sok mindent jóvá kell tenni, de nagyon fontos orvosolni a rokkantnyugdíjasokkal szembeni kártételeket - fogalmazott.



Az újabb kilenc pontra áttérve azt mondta, beszélni kell az elmúlt egy év problémáiról és azok jóvátételéről is.



A kilenc programelemből a legtöbb megvalósítható lenne az uniós helyreállítási alapból - közölte.

Karácsony Gergely bejelentette, hogy újraindítási támogatást készülnek nyújtani azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyeknek nagymértékben csökkent az árbevétele a koronavírus-járvány idején. Azt is javasolta, hogy két évig mentesüljenek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól azok a kisvállalkozások, amelyeknek a bevétele ötven százalékkal csökkent a pandémia idején.



Az álláskeresési járadék folyósítását kilenc hónapra kell emelni, és utólag kárpótolni kell azokat, akik csak három hónapig kapták ezt a támogatást, mert a magyar munkaerőpiacon most nem lehet három hónap alatt elhelyezkedni - szögezte le.



Utólag szintén kárpótolni kell azokat a munkavállalókat, akinek a járvány alatt azért kellett táppénzre menniük, mert máshogy nem lehetett megoldani a helyzetüket - közölte Karácsony Gergely. S



zóban nem tért ki rá részletesen, de a beszéd alatt kivetített programpontban azt írták, hogy a járvány során igénybe vett táppénzt utólag kiegészítik száz százalékra.



Az egészségügyi és a szociális dolgozók fantasztikus munkáját egyszeri támogatással kell megköszönni - mondta a főpolgármester. A kiírás szerint a két ágazat dolgozóinak egyszeri 500 ezer forintos támogatást adnának.



A Párbeszéd társelnöke azt mondta, orvosolni kell, hogy "a kormány elképesztő lyukat ütött az önkormányzatok működésén" az elvett iparűzési és gépjárműadóval. Karácsony Gergely azt is megígérte, hogy eltörlik a különleges gazdasági övezeteket.



"Lehet, hogy a Tiborcz-adót majd átnevezem, és leveszem a z betűt, és akkor nem Tiborcz Istvánról fog szólni, hanem Tiborc panaszát fogja képviselni a politikában" - fogalmazott, amikor az utolsó programpontra tért át.



Az önkormányzatok számára forrást kell találni, ezért a félmilliárd forintnál értékesebb vagyonok önkormányzati megadóztatása helyes dolog - tette hozzá.



A járvány és a válság nem egyformán hatott mindenkire, nagyon sok vállalkozás küzd a fennmaradásért, nagyon sok pedig elképesztő módon gyarapodott az elmúlt években - emelte ki.

Akik a járvány idején extraprofitra tettek szert, akik megerősödtek, azoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a jóvátételi alapot feltöltsék, ezért bevezetik a "Mészáros-adót" is, méghozzá azokra a vállalkozásokra, amelyek az elmúlt év haszonélvezői voltak - mondta Karácsony Gergely.



Ezek azok az első intézkedések, amelyeket a következő kormánynak, "mondjuk úgy, hogy egy következő Karácsony-kormánynak" meg kell tennie, hogy Magyarország újra mindannyiunk közös otthona legyen - szögezte le.



Végül közölte, hogy az elkövetkező hetekben, kilenc területre fókuszálva, bemutatják azokat a további programokat, amelyek szintén Magyarország újraegyesítését szolgálják.



A rendezvényen több meghívott vendég is részt vett, közülük az első Sudár Orsolya, a Szikra Mozgalom elnökségi tagja volt, aki azt mondta, hogy a bérek rendezése, a szegénység és lakhatás, valamint a dolgozói jogok olyan kérdések, amelyekre most nem lehet nem politikai választ adni.



Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke arról beszélt, hogy amikor a korrupciót elkövetik, akkor annak még nem látszik a hatása.



Nemény András, Szombathely polgármestere leszögezte, egy esetleges kormányváltás után világos, kiszámítható finanszírozást és jogköröket kell adni az önkormányzatoknak.



Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője kijelentette, az autonómia önállóságot jelent, egy olyan helyzetet, amely nem függ a "pénzosztó, kegyosztó" kormányzattól.



Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke negatívnak nevezte a koronavírus-járvány kormányzati kezeléséről szerzett tapasztalatikat.