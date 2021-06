Rendőrség

ORFK: idén is segítik magyar rendőrök a Horvátországban nyaralókat

A közös járőrszolgálat során a magyar rendőrök Zadarban és Pulában, valamint a környékbeli településeken, leginkább a strandok környékén, valamint az utazók által látogatott helyeken lesznek jelen. 2021.06.11 12:59 MTI

Idén is elérhetőek lesznek a Zadar és Pula környékén nyaralók számára az ott szolgálatot teljesítő magyar rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken.



Mint írták, a feladatra kiválasztottak csütörtökön felkészítésen vettek részt a Rendőrségi Igazgatási Központban. A kiválasztás során szempont volt a nyelvtudás, így a Horvátországba induló magyar rendőrök közül öten beszélnek angolul, egy pedig horvátul.



A magyar rendőrök július 1-je és augusztus 31-e között segítik horvát kollégáik munkáját a tengerpart idegenforgalmi szempontból frekventált övezeteiben.



A közös járőrszolgálat során a magyar rendőrök Zadarban és Pulában, valamint a környékbeli településeken, leginkább a strandok környékén, valamint az utazók által látogatott helyeken lesznek jelen. A rendőrök jellemzően a turisták részére adnak tájékoztatást, szükség esetén útbaigazítják a nyaralókat.



Közölték azt is, hogy Zadarban és környékén a +36 30 114 8704, míg Pulában a +36 30 744 6147 telefonszámot lehet a magyar rendőrök segítségét kérni. A két telefonszám kizárólag július 1-je és augusztus 31-e között érhető el.



Az ORFK emlékeztetett rá: a koronavírus-járvány miatti intézkedések következtében a Horvát Köztársaság területére történő belépéskor minden külföldi állampolgárnak egy nyilatkozatot kell kitöltenie. A határátlépés meggyorsítása, illetve a várakozás elkerülése érdekében a nyilatkozat magyar nyelven is kitölthető. A Horvátországba utazó magyar állampolgárok naprakész információkat találnak a Konzuli Szolgálat honlapján.