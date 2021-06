Koronavírus-járvány

Megszűnik az operatív törzs sajtótájékoztatója

Mivel véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a járvány elleni védekezésért felelő operatív törzs sajtótájékoztatója is megszűnik - közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online tájékoztatón.



Kiss Róbert azt mondta, hogy emellett átállnak készenléti jellegű adatszolgáltatásra is, vagyis a járványügyi adatokat kizárólag hétköznapokon közlik, hétvégén nem.



A www.koronavirus.gov.hu honlapon továbbra is minden fontos információ megtalálható - tette hozzá.



Bővebben hamarosan!