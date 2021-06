Illegális bevándorlás

Orbán két évig semmilyen migrációt nem engedélyezne

A magyar gazdaság pandémia utáni újraindulása igazán sikeres lehet - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a migráció visszakerül az európai politika középpontjába.



A kormányfő úgy fogalmazott, felmerül a kérdés, mi legyen azzal a pénzzel, amit a gazdaság az ország normális működéséhez szükséges összegen felül képes előteremteni. Álláspontja szerint a legegyszerűbb visszaadni azoknak, akik megdolgoztak érte, különösen a családosoknak, akik a válság során a legnagyobb terhet viselték.



Akinek van gyermeke, hadd kapja vissza azt a pénzt, amiért megdolgozott, és adóként befizetett az átlagjövedelem mértékéig - hangsúlyozta a miniszterelnök. Ez egy igazságos és újszerű gondolat, amelyet konzultációra bocsátanak, mert jó, ha sikerül elnyerni hozzá az emberek egyértelmű támogatását - mondta.



Megjegyezte: a nyugdíjprémium arról szól, hogy ha a gazdaság nő, a nyugdíjasok ne maradjanak ki ennek kedvező hatásából, és ha az újraindítás sikeres lesz, akkor a nyugdíjprémium is magasabb lesz.



Orbán Viktor elmondta: nagy változások lesznek a járvány után, nem ugyanúgy áll helyre a gazdaság. Hangsúlyozta: a járványok és népvándorlások korát éljük, az ebből fakadó kihívásra kell felkészülni, ezért járványügyi, migrációs és gazdasági kérdések lesznek a konzultációban.



Úgy fogalmazott, "migránshadak dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján", a szárazföldi és a tengeri útvonalat lezáró ajtókon. Tavaly ilyenkor az illegális határátlépési kísérletek száma 10 ezer volt, idén eddig azonban 38 ezer, tehát a migrációs nyomás nő - mondta. Hozzátette: a járvány kérdése elmegy, és visszakerül a migráció az európai politika középpontjába.



A miniszterelnök úgy folytatta: keményíteni szeretné a magyar álláspontot. Magyarországnak világos elutasító álláspontja van, de most nemcsak az illegális migrációt kell elutasítani, hanem a járvány miatt különösen fontos, hogy két évig semmilyen migrációt ne engedjenek - mondta. Megjegyezte: ez is szerepel a nemzeti konzultációban.



Közölte: a magyar kormány szerint a migráció eleve rossz dolog, mert mindig arról szól, hogy az ember megszületik valahova és ott nem tud boldogulni, ezért elmegy onnan. Az lenne a jó, ha mindenki ott tudna boldogulni, ahol megszületett, ezért abban kell segíteni, hogy mindenki ott élhessen emberhez méltó életet, ahol született - fejtette ki.



Úgy látja, van, amikor el kell menekülniük az embereknek, de a cél akkor is az, hogy átmeneti segítséget adjanak nekik és emberhez méltó körülményeket hozzanak létre ott, ahol születtek. Ebben gyenge Európa, nem fordít eleget az újjáépítésre - értékelt.

Orbán Viktor szerint fontos a szolidaritás az emberek között, és sok történelmi eset bizonyítja, hogy a baj nem bezárkózást, elszigetelődést eredményez, hanem az emberek közötti kapcsolatrendszerek is megváltoznak. A vállalkozók között most valóban van valami, ami arról szól, hogy nem egyenként kell boldogulni, hanem segítséget is kell nyújtani - mondta. Hozzátette: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ragyogó javaslatokat dolgozott ki.



A kormányfő arra kérte az embereket, hogy vegyék fel a második oltást. Aki nem így tesz, azt törlik a védettségi listáról. Azt is kérte, hogy az érintettek éljenek a 10 nap rendkívüli szabadsággal.



Kifejtette: ha egy biztonságosabb, kevésbé törékeny gazdaságot akarunk látni, akkor a családoknak is nagyobb biztonságban kell lenniük. Mindig a legkevesebbet keresők vannak a legbizonytalanabb helyzetben, ezért a minimálbért meg kell emelni. De ez nem csak akarat kérdése, meg kell találni az összhangot a minimálbér-emelés és a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) versenyképességének megőrzése között - mondta.



Közölte: meg kell állapodni a kkv-kkal, hogy ezt ki tudják-e gazdálkodni, milyen segítség kell nekik. Azon dolgoznak, hogy elérhető legyen a 200 ezer forintos határ, a garantált bérminimum pedig még ennél is magasabb lesz, és mindez felfelé nyomja a béreket - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A futball Eb-vel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette: ez egy összeurópai, nagyszerű játék, és óriási teljesítmény, hogy Magyarország is ott lehet. A bajnokságot fenyegette a járvány és fenyegeti az "ideológiai zűrzavar", amely az egykori rabszolgatartó országok lelki örökségének eredménye - mondta.



Közölte: a futball a sportról szól, és az oda nem tartozó dolgokat nem lehetne a pályára engedni. Magyarország nem volt rabszolgatartó, neki ezzel nem volt problémája, és itt a térdepelés mást jelent - mondta. Hozzáfűzte: a magyarok nem azt várják, hogy egy játékos megadja magát, hanem azt, hogy menjen ki és harcoljon, és ha kell, állva haljon meg; ezért képviseli ő a nemzetet.