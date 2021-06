Koronavírus-járvány

Orbán: engedélyezik a 12-16 évesek beoltását, rendkívüli szabadságot kapnak a védekezésben résztvevők

Elveszíti védettségi igazolványát, aki nem oltatja be magát a második adag vakcinával

Törlik a nyilvántartásból annak a védettségi igazolványát, aki nem oltatta be magát a koronavírus elleni oltás második adagjával - jelentette be a miniszterelnök a Kormányinfón csütörtökön Budapesten.



Orbán Viktor elmondta, 137 ezer ember nem vette fel a koronavírus elleni vakcina második adagját.



Akinek lejárt a második oltásra kijelölt határidő, és nem veszi fel az oltást, annak törölni fogják a védettségi igazolványát a nyilvántartásból - mondta. Kifejtette, ez azt jelenti, hogy az érintett el fogja veszíteni az első oltás után kiadott védettségi igazolványát és az azzal járó kedvezményeket.



A kormányfő közölte, a kormány döntése értelmében jövő héttől átállnak a készenléti oltási rendre.



Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Magyarország egy-másfél hónappal előrébb jár a nyitásban, mint a többi európai ország.

Magyarországon több vakcina van, mint ahányan jelentkeztek oltásra

Magyarország az egyetlen ország az EU-ban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor kiemelte: amíg nincs elég vakcina, állami felelősség az oltás, hiszen egy hiányt kell megszüntetni. Amikor eljön az a pillanat, hogy több oltóanyag van, mint ahány oltásra jelentkező, onnan az oltás egyéni felelősség, mert aki akarja, beoltathatja magát - magyarázta.



A kormányfő mindenkit arra kért, hogy éljen az oltás lehetőségével, mert a járvány csak azoknak ért véget, akik beoltatták magukat.



Hangsúlyozta: a járvány harmadik hullámát legyűrtük, mert az új fertőzöttek száma egyre gyorsabb ütemben csökken, és alacsony a pozitív tesztek aránya.



Az oltásokat tekintve nagyon jól állunk, az első oltást tekintve a második, a második oltást tekintve az első helyen van Magyarország - közölte.

Beolthatók a 12-16 évesek

A kormány szerdán döntött arról, hogy engedélyezi a 12 és 16 év közöttiek koronavírus elleni oltását - jelentette be a miniszterelnök.



Orbán Viktor közölte, nem szerveznek kampányt a 12-16 év közöttiek oltására, a szülők hozzák meg a döntést. Ha a szülők úgy döntenek, be akarják oltatni gyermeküket, a szokott rendben jelentkezni kell, majd az oltópontokon fel lehet venni az oltást - ismertette.

Tíznapos szabadságot kapnak a védekezésben részt vevők

Tíznapos rendkívüli fizetett szabadságot kap mindenki, aki részt vett a járvány elleni védekezésben - jelentette be a miniszterelnök.



Orbán Viktor közölte: rendelet határozza meg, kikre terjed ki az intézkedés, ez még csütörtökön megjelenik. Ez a legkevesebb, amit megérdemelnek a védekezésben részt vevők - fogalmazott.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: ezt a szabadságot kifizetni nem lehet, ki kell venni, az a cél, hogy akik dolgoznak, pihenhessenek is.

Nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról

Nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról, a stabil gazdaság megteremtéséről, a gazdaság megerősítéséről - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.



Orbán Viktor közölte: a nemzeti konzultáció célja, hogy egyetértési pontokat hozzanak létre a legfontosabb kérdésekben.



A kormányfő elmondta: a konzultációban az emberek véleményét kérik majd arról, hogy a minimálbért egy vagy több lépésben 200 ezer forintos szintre emeljék, azzal, hogy ennek ellentételezéseképpen adókedvezményeket kell adni a kis- és közepes vállalkozásoknak.



Hozzátette, emellett szeretnének megerősítést kérni az emberektől a gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítése, valamint a hitelmoratórium ügyében, illetve a migráció és a klímaadó kérdésében is.

Magyarország jobban áll a munkahelyek újraindításában, mint az eurózóna államai

Magyarország jobban áll a munkahelyek újraindításában, mint az eurozónás tagállamok - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor ismertette: a munkanélküliségi ráta az eurózóna országaiban 8 százalékos, Magyarországon pedig 4,3 százalék. Magyarországon a dolgozó emberek száma 4,5 millió felett van, ez 50 ezerrel kevesebb, mint 2019 azonos időszakában volt.



Emlékeztetett: a kormány azt vállalta, hogy amennyi munkahelyet a koronavírus tönkretesz, annyit hoz létre. Azonban az év végéig lehetőség lesz arra, hogy kétszer annyi munkahelyet hozzanak létre, mint amennyit a vírus tönkretett - értékelt a miniszterelnök.

Magyarországon kultúraidegen a térdelés a futballpályákon

A magyar kultúrától idegennek tartja a miniszterelnök azt a gesztust, hogy a futballpályákon a rasszizmus elleni küzdelem jegyében letérdelnek egyes országok sportolói.



Orbán Viktor a csütörtöki Kormányinfón úgy fogalmazott: "ezzel a térdelősdivel legkevésbé sem szimpatizálok".



A kormányfő úgy látja, ennek semmi helye nincs a sportpályákon, a sport másról szól.



Orbán Viktor azt mondta, a magyar kulturális összefüggésben három esetben megengedett, illetve elvárt az ilyen gesztus: a magyar ember a Jóisten, a hazája előtt térdel le és ha megkéri a szerelme kezét. Minden más esetben ez Magyarországon kultúraidegen - fogalmazott.



A kormányfő megjegyezte: alapvetően rabszolgatartó országok találták ezt ki, de a rabszolgatartó múltból származó terheket az érintett népnek magának kell feldolgoznia; azon országok, amelyek nem voltak rabszolgatartók, ebben nem tudnak segíteni.

A kormány a járványok és a népvándorlás korszakára készül

A kormány a járványok és a népvándorlás korszakára készül - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor közölte: a gazdaságvédelem helyét átveszi az újraindítás. Két operatív törzs alakul meg a napokban, az egyik a gazdaság újraindításával, a másik a társadalmi élet újraindításával foglalkozik, ezeket Szijjártó Péter és Novák Katalin miniszterek vezetik majd.



Hozzátette: tizenöt év alatt három válság rázta meg Európát, a 2008-2009-es pénzügyi válság, a még mindig velünk élő migrációs válság, és most a koronavírus-járvány.



A kormány nem ugyanazt a gazdaságot képzeli el a válság után, mint azelőtt volt, hanem - levonva a tanulságokat - olyan évtizedre készül, amelyet a járványok és a népvándorlás korszakának nevezünk - mondta a miniszterelnök, kiemelve: ezért olyan gazdaságra lesz szükség, amely nemcsak békeidőben, hanem a járványok és a népvándorlás korszakában is képes kiegyensúlyozott, stabil, biztonságos lehetőséget nyújtani a magyaroknak.