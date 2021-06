Koronavírus-járvány

Szijjártó: Magyarország és Marokkó elismeri egymás védettségi igazolásait

Magyarország és Marokkó megállapodott, hogy kölcsönösen elismeri egymás védettségi igazolásait - jelentette be szerdán a marokkói fővárosban, Rabatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nászer Burita marokkói külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján.



A politikus közölte: csütörtöktől a beoltott magyar állampolgárok szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak be Marokkóba, ahogy a beoltott marokkói állampolgárok is szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak Magyarországra.



Szijjártó közölte: a két ország polgárai ugyanazokat a jogokat élvezhetik egymás országaiban az oltási igazolásaikkal, mint az adott ország polgárai.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy a világjárvány előtt 26 ezerre ment fel a Marokkóba látogató magyar állampolgárok éves száma.