Környezetvédelem

Tizenegy csapat startol hétvégén a II. Tisza-tavi PET Kupán

Tizenegy csapat startol hétvégén a II. Tisza-tavi PET Kupán. A folyótisztító és hulladékgyűjtő vízi rendezvényen a csapatok Tiszafüredtől Kisköréig eveznek saját építésű pillepalack hajóikon június 12. és 15. között - közölte a Tiszai PET Kupa ötletgazdája, szervezője, a Természetfilm.hu Egyesület közleményben szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a többnapos folyótisztítási akció június 12-én, szombaton, Tiszafüreden, a pillepalackon lebegő pethajók építésével indul. Vasárnap reggel fél 10-kor indul el a mezőny a Morotva Kerékpáros Pihenőből, amelyet a helyi önkormányzat biztosít a szervezőknek. A versenyt záró eredményhirdetés és díjátadó a Kiskörei Strandon, június 15-én, kedd délután lesz.



A rendezvényt a Felső-Tiszai Búvár és Vízimentő Egyesület hajóegységei biztosítják, akik a PET Kupa 2013-as indulása óta ügyelnek a résztvevők épségére - írták. A szervezők az esti programokon várják azokat a helybélieket, akik érdeklődnek a környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális programok iránt.



Idén három folyami "pethajós hulladékderbit" hirdetett meg az egyesület. A két nyári versenyt a Tisza-tóra és a Felső-Tiszára, az őszi pethajós próbatételt pedig a Bodrogra tervezik. A terület ismerős a résztvevőknek, hiszen két évvel ezelőtt ugyanott 3 tonna hulladéktól mentesítették a folyót, tavaly ősszel pedig a Tisztítsuk meg az országot! programban szerveztek több héten keresztül takarító akciókat a Közép-Tiszai-Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) közreműködésével.



A közlemény idézi Tamás Zsoltot, a PET Kupa versenyigazgatóját, a II. Tisza-tavi PET Kupa főszervezőjét, aki azt mondta, hogy tavaly ősszel hét tonna hulladékot már összegyűjtöttek a tó árterében, de a januári és májusi áradások ismét nagy mennyiségű hulladékot hoztak Ukrajna és Románia felől.



A vízügy és a petkalózok évek óta tartó, összehangolt folyótisztító munkájának köszönhetően ma már sokkal tisztábbak az ártéri erdők - szerepel a közleményben. Ezzel párhuzamosan a PET Kupa egyre bővíti nemzetközi kapcsolatait, hogy szemléletformáló és szakmai programjaikkal a Tisza egész vízgyűjtő területén minél több családot, iskolát és szakembert szólítsanak meg.



A közlemény idézi Hankó Gergelyt, a PET Kupa projektvezetőjét, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetőjét, aki azt mondta: törekvésük, hogy a hazai eredmények mellett a Tisza forrásvidékén is javuljon a kormányzat és a lakosság hozzáállása, valamint kedvező irányba mozduljon le a hulladékgazdálkodási rendszer, így a probléma gyökerénél is bekövetkezzenek változások.

Az elmúlt hetekben az 5 ország 1 folyó projektben a kárpátaljai iskoláktól indulva Sárospatakig turnézott a petkalózok mobil Műanyag Műhelye, a MÜMÜ. A II. Tisza-tavi PET Kupa pedig helyet ad annak a nemzetközi találkozónak, amelyet a TidyUp/Forrástól a torkolatig program keretében szerveznek a szakemberek - olvasható a tájékoztatóban. A Duna Régióból érkező partnerekkel folyótisztítási tapasztalatokat osztanak meg a PET Kupa folyómentői, a BOKU bécsi egyetem előadói pedig mikroplasztik témában számolnak be a legfrissebb kutatásokról - közölték.



A hulladékkezelésben az esemény kiemelt szakmai partnere a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, valamint az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. A petkalózok munkáját magyar nyelvű hulladéktérképező mobilapplikáció és online tiszai hulladéktérkép támogatja.



A csapatok munkáját - az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával készült - tavaly debütált, gyorsreagálású hulladékgyűjtő hajó, a PETII támogatja és a versenyen ott lesz a korábban közösségi adománygyűjtésből épült, pillepalackokon lebegő hulladékgyűjtő hulladékhajó, az M.V. PETényi is. A központi szerepet ellátó anyahajó öt éve rója a folyamkilométereket, egyes napokon 1,5-2 tonna hulladékot is elszállít a vízen. Teljes körű felújítása idén tavasszal vált időszerűvé. A megújuláshoz az Endurance mission 3.0 kajakospárosa is hozzájárult: különleges dunai expedíciójuk alkalmával élővizeink védelmére hívják fel a figyelmet és az adománygyűjtő programból befolyt összeg is a PETényi felújításához járul hozzá - szerepel a közleményben. A PET Kupa hagyományaihoz híven, a Tisza-tóból kigyűjtött és 14 különböző frakcióra szétválogatott hulladék nagyobb része - mintegy 60 százaléka - újrahasznosul. A PET Kupa eddigi eredményei: 115 hulladékhajó, 165 tonna hulladék, 403 szennyezett helyszín monitorozása, 67 terület megtisztítása - írták.



A II. Tiszai PET Kupa tizenegy rajthoz álló csapattal, Áder János köztársasági elnök fővédnökségével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával valósul meg.