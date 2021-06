Durva

Gyermekei szeme láttára verték össze a családapát: lincselést gátolt meg Pócs János fideszes képviselő

Jászapátiban egy túl hangos családi rendezvény miatt szabadultak el az indulatok. A Blikk megkereste a megvert férfit, aki azt mondta, a bömbölő zene miatt este maga ment el a helyi rendőrségre, ahol azt mondták neki, nem tudnak segíteni. Mire hazaért, 30-40 ember várt rá háza előtt.



Kirángatták autójából, ütötték, ahol érték, számonkérték, miért ment a rendőrségre. Hiába próbált menekülni, saját háza udvarán is kalapáccsal, téglával, virágcseréppel verték. Ezt a házból nézte végig 7 éves kislánya, 10 éves fia. Őket pszichológushoz vitték, éjszakára nem mertek otthon maradni.



A férfi úgy döntött, inkább elköltözik. Szerinte a rendőrség elárulta, ráadásul egy szomszédja sem segített, csak nézték az utcán, agyonverik-e. Hiába tett feljelentést, a tettest egy napig se tartották bent, már hazaengedték.



A rendőrség Pócs János fideszes parlamenti képviselő riasztására szállt ki a helyszínre. A politikus Facebook-oldalán azt írta, őt is megfenyegették, meg is nevezte a mulatós zenészt. A Blikknek azt mondta, a fenyegetéstől nem ijed meg. Ő garantálta a megvert apukának, hogy megvédik a támadók bosszújától, ennek hatására tett tanúvallomást. Azt is megígérte, hogy a verekedő család vagy beilleszkedik, vagy elköltözik.



A Blikk a politikussal felkereste a verekedő szomszédok rokonait, ők először csak ügyvédjük jelenlétében akartak beszélni, majd elzárkóztak a nyilatkozattól. Pócs János a Magyar Nemzetnek azt mondta, kérésére rendőrautó áll a megvert férfi házánál. Magának nem kért rendőri védelmet, noha a zenész már egy hónapja is megfenyegette, akkor egy temetés miatt gyűltek össze több százan, embermagasságú hangfalakból bömbölt a zene négy órán át.