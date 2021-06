Koronavírus-járvány

Június közepétől újabb enyhítés lép életbe

Június 14-étől már falunapot is lehet tartani, és a koronavírus ellen védett ember felügyelete alatt 18 év alattiak is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvényeken - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden a kormany.hu oldalon.



Az erről szóló kormányrendelet-módosítások kedden jelennek meg a Magyar Közlönyben.



Ötezer lakos alatti település szabadtéri falunapján védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni, de ott legfeljebb 1500 ember tartózkodhat egy időben - írták.



Az enyhítések részei az élet újraindításának, amelyben Magyarország a magas átoltottságnak köszönhetően hetekkel megelőzte az európai országok nagy részét - áll a közleményben.