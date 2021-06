Ítélet

Ítélőtábla: bocsánatot kell kérnie Karácsony Gergelynek Tiborcz Istvántól

Nyilvánosan kell bocsánatot kérnie Karácsony Gergelynek Tiborcz Istvántól egy jogerős ítélőtáblai döntés szerint - tájékoztatta a Perfect Partner Communication kedden az MTI-t. Karácsony Gergely a hírre reagálva a Facebook-oldalán azt közölte: már készül a beadványuk a Kúriára.



Tiborcz István azért indított személyiségi jogi pert Karácsony Gergely ellen, mert a politikus az önkormányzati választási kampányban, az általa bevezetni tervezett, ingatlanokat érintő helyi adónemet Tiborcz-adóként emlegette.



A jogerős bírósági döntés indoklásában - írta a kommunikációs cég - a bíróság kifejtette: Karácsony Gergely új adónemmel kapcsolatos névválasztását magyarázó közlései alapján egyértelmű, hogy a politikus választási esélyeinek javítása, azaz politikai haszonszerzés érdekében, a Tiborcz Istvánnal szembeni vélt negatív társadalmi értékítéletet kiaknázandó nevezte el az új adónemet éppen róla.



A személyiségi jogi per alapját a közlemény szerint "egy korábbi kúriai döntés képezte, melyben a bírák kimondták": annak ellenére, hogy Tiborcz István Magyarország miniszterelnökének veje, nem minősül közszereplőnek.



A Fővárosi Ítélőtábla június 7-én kihirdetett jogerős ítélete szerint Budapest főpolgármestere jogsértést követett el, amikor választási kampányában Tiborcz István nevének jogosulatlan felhasználásával, a "Tiborcz-adó" kifejezést használta.



A másodfokon eljáró bíróság eltiltotta a további jogsértésektől Karácsony Gergelyt, és kimondta, hogy nyilvános bocsánatkérő közlemény közzétételével kell megkövetnie Tiborcz Istvánt, a következő tartalommal: "A kampányom során a közösségi médiában több alkalommal is súlyosan megsértettem Tiborcz István névviseléshez fűződő jogát, amikor az általam bevezetni kívánt adónemet róla neveztem el. Mindezért elnézést kérek."



Ezen felül Karácsony Gergelynek minden megjelent jogsértő tartalmat törölnie kell, valamint 500 ezer forint kártérítést is meg kell fizetnie Tiborcz Istvánnak.



Tiborcz István üdvözölte a jogerős ítéletet. "Őszintén remélem, hogy Karácsony Gergely főpolgármester tiszteletben tartja a bíróság jogerős döntését és a jövőben tartózkodik a további politikai haszonszerzés céljából elkövetett jogsértésektől. Továbbá, eleget tesz a bíróság által előírt nyilvános bocsánatkérésnek is. A jogvita lezárásaképp elegendő elégtételt jelent számomra, hogy Karácsony Gergely által a részemre fizetendő sérelemdíjat felajánlhatom a Bókay Gyermekklinikának" - áll a Perfect Partner Communication közleményében.



Karácsony Gergely kedden Facebook-oldalán azt írta: "a miniszterelnök vejének a saját neve kapcsán indított perről sem sikerült igazat mondania, hiszen az első fok elvesztése után legfeljebb döntetlenre mentett másodfokon, mi megyünk tovább, már készül a beadványunk a Kúriára. Ja, és Tiborcz István a másodfokú döntés szerint is közszereplő".

A politikus közölte, "Tiborcz István apósa a veszélyhelyzeti szabályozást úgy alakította, hogy az a vejéről elnevezett adónem bevezetését megakadályozza, amint a törvényi szabályozás engedi beszedjük a közösbe a Tiborcz-adót az 500 milliónál értékesebb ingatlanok tulajdonosaitól."