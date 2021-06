Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: véget ért a járvány harmadik hulláma

koronavirus.gov.hu

Az oltásoknak köszönhetően véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta, mind a járványügyi adatok javulnak, mind a szennyvízben mért víruskoncentráció alacsony, ugyanakkor a vírus továbbra is "itt van velünk", és az oltás felvétele a legjobb védekezés.



Közölte: 5 278 680-an kapták meg valamely védőoltás első adagját, míg a másodikat 4 027 056 ember. Ezzel az oltási aránnyal továbbra is a második helyen van Magyarország - Málta után - Európában - fűzte hozzá.



Ismertetése szerint minden oltópont működik, és a vakcinaszállítmányok is folyamatosan érkeznek. Kedden és szerdán 375 570 Pfizer-, csütörtökön 36 ezer Janssen-, pénteken 64 800 Moderna-vakcina érkezik az országba.



Müller Cecília közölte azt is: kizárólag orvosi javaslat alapján, de lehetővé teszik egy másfajta oltás felvételét annak, akinél az első adag beadása után valamilyen reakció lép fel. Ez kizárólag orvosi javaslatra történhet - hangsúlyozta.



Elhangzott: a 22. héten a koronavírus szennyvízben mért örökítőanyagának mennyisége országos szinten is alacsonyan stagnál, de még nem éri el a tavaly nyáron mért szintet.



Ismertetése szerint a vizsgált minták többségében nem változott az örökítőanyag mennyisége, továbbra is alacsony a koncentráció, Szombathelyen és Miskolcon van minimális emelkedés, míg Székesfehérváron és Tatabányán továbbra is csökken az örökítőanyag mennyisége a korábban mért magasabb szinthez képest.



A részletekről elmondta, a 22. héten 29 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az azt megelőző héthez képest, az elmúlt napon 117 új fertőzöttet regisztráltak és 17-en haltak bele a fertőzés valamely szövődményébe. Kórházban 591 embert ápolnak, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

A 22. héten az új fertőzöttek 22 százaléka továbbra is a 40-49 éves korosztályból került ki - mondta a szakember. A területi eloszlást nézve a fertőzöttek 17 százaléka Pest megyei, 16 százaléka budapesti, 11 százaléka Borsod-Abaúj-Zemplén megyei. A legkevesebb fertőzött - 2-2 százalékkal - Tolna és Komárom-Esztergom megyei volt.



A 29 százalékos országos csökkenésen belül a legjelentősebb csökkenést Komárom-Esztergom megyében mérték, itt 60 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma a 22. héten az azt megelőző héthez képest. Szintén nagyarányú volt a csökkenés Baranya megyében (55 százalék), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (53 százalék).



Müller Cecília elmondta azt is, hogy eddig 5 millió 294 ezren regisztráltak oltásra, és 92 százalékuk meg is kapta azt.



Oltást felvenni nincs késő - jelezte, hozzátéve, hogy "egy kicsit fellélegezhetünk", de a vírus jelen van.



Mindenki előtt nyitott a lehetőség, ha oltást szeretne, jelenleg hatféle vakcinával oltanak. Egyben jelezte, levelet írt a háziorvosoknak, hogy amennyiben ismernek praxisukban olyan embert, aki még nem regisztrált vagy kapott oltást, ajánlják fel segítségüket.



Kérdésre az országos tisztfőorvos beszélt arról is, hogy nem térnek el az oltási protokolltól, tehát a fertőzésen átesettek is két oltást kapnak. Hozzáfűzte: az oltás erőteljesebb és hosszabban tartó védettséget ad, mint a vírusfertőzés.



Arra a kérdésre, hogy szükség lehet-e egy harmadik dózis beadására, Müller Cecília azt válaszolta: erre bármelyik oltóanyagnál szükség lehet. Ugyanakkor hozzátette: erre még nem lehet válaszolni. Amennyiben a harmadik oltás szükségessége tudományosan beigazolódik, Magyarország követni fogja azt.



Jelezte: van elegendő oltóanyag, ha mégis szükségessé válik egy harmadik oltás.



Megemlítette azt is, hogy a vírusvariánsoknál új "nevezéktant" vezettek be, tehát már nem a felismerésük földrajzi helye szerint nevezik a mutációkat. Így a brit variánst innentől kezdve alfa-, a dél-afrikait béta-, a brazilt gamma-, az indiai mutáns delta-variánsnak nevezik.