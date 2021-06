Koronavírus-járvány

Szijjártó: Magyarország százezer adag oltóanyaggal segíti a Zöld-foki Köztársaságot

Magyarországon van már elég oltóanyag, be tudnak oltani mindenkit, aki regisztrált, így megvan a lehetőség arra is, hogy segítsenek azoknak, akik nehéz helyzetben vannak. 2021.06.08 07:45 MTI

Magyarország százezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal segíti a Zöld-foki Köztársaságot - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-vel.



Az afrikai országból nyilatkozó Szijjártó Péter kiemelte: Magyarországon van már elég oltóanyag, be tudnak oltani mindenkit, aki regisztrált, így megvan a lehetőség arra is, hogy segítsenek azoknak, akik nehéz helyzetben vannak.



A Zöld-foki Köztársaság stratégiai partnere Magyarországnak - hangsúlyozta -, és mivel átoltottságban nem állnak túl jól, a magyar kormány úgy döntött, hogy kérésükre segítséget nyújt nekik. A magyar szállítmány százezer AstraZeneca-vakcina, amellyel ötvenezer embert tudnak beoltani.



Ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy újraindítsák a gazdaságukat - ezen belül a Magyarország számára legfontosabb turizmust -, ezáltal lehetővé tegyék, hogy az élet valahogy visszatérjen a normális kerékvágásba - közölte.



A miniszter hangsúlyozta: "fontos, hogy valódi segítséget nyújtsunk az afrikai országoknak, hiszen ha ez nem történik meg, akkor Afrikából újabb migrációs hullámok indulhatnak ki, márpedig ezt Európa biztonsága érdekében el kell kerülni".



"Mi nemcsak beszélünk arról, hogy helyben kell segítséget nyújtani, hanem valóban teszünk is érte" - jelentette ki Szijjártó Péter.