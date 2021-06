Egyház

Lengyel sajtó: a pápa nem azért nem találkozik Orbánnal Budapesten, mert kevés az ideje

Egybehangzó lengyel sajtóértesülések szerint azért nem találkozik Ferenc pápa Orbán Viktorral vagy Áder Jánossal a rövid budapesti látogatása során, mert nem tetszik neki a magyar miniszterelnök menekültpolitikája és nem azért, mert kevés az ideje, írja a Telex.



Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkezik Budapestre szeptember 12-én, de nem elégedett azzal, ahogy a magyar kormányfő és a magyar katolikus püspökök a menekültekkel bánnak. Ezért a találkozót sem erőlteti, döntése a wPolityce című lap szerint a Vatikánban is problémát okoz, mert azt egyértelműen politikai indíttatásúnak gondolják.



Az újság cikke szerint Ferenc pápa nem kedveli a szűk látókörű, extremista, agresszív nacionalizmust.



Állítólag egy hete Semjén Zsolt és Erdő Péter bíboros is a Vatikánba utazott, hogy meggyőzzék a pápát, maradjon hosszabb ideig vagy legalább találkozzon a kormány valamelyik képviselőjével. Ebben még végső döntés nem született.



A rövid látogatás azért is kellemetlen Orbánnak a Gazeta szerint, mert Budapestről majd Szlovákiába megy a pápa, ahol rögtön három napot is eltölt majd. A cikkben leírják, Ferenc pápa a választások közelsége miatt sem nagyon erőltetné a találkozót, mert nem akarja befolyásolni látogatásával a politikai erőviszonyokat Magyarországon.



A Rzeczpospolita pedig arra emlékeztet, hogy a kormánypárt szellemi holdudvara korábban kifejezetten támadta Ferenc pápát a bevándorláspárti politikája miatt.



A három cikk alapján az egyértelmű, hogy Magyarország hatalmas pofonként éli meg, hogy a pápa több időre megy Szlovákiába, mint amennyit majd hazánkban tölt.