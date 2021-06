Cuki

Meglepetés: tűzoltóautó vitte óvodába a hároméves kisfiút - videó

A betűket még nem ismeri, de már a tűzoltóautó minden részét fejből tudja Olivér, a három és féléves debreceni óvodás. 2021.06.07 07:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rajong a tűzoltókért, ő is annak készül. Most óriási meglepetés érte: tűzoltókocsival vitték óvodába. A tűzoltók a többi gyereknek is megmutatták, hogyan dolgoznak.