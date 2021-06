Modern városok

Tizenhét milliárd forintból valósíthatja meg energetikai fejlesztéseit Békéscsaba

Összesen tizenhét milliárd forintot biztosít a kormány Békéscsaba komplex energetikai programjára, amely a Modern városok program (MVP) része. 2021.06.06 22:21 MTI

Borbola István, Békéscsaba MVP megvalósításáért felelős polgármesteri biztosa az MTI-nek elmondta, 2019-ben a kormány 15 milliárd forintot biztosított a békési megyeszékhely komplex, öt elemből álló energetikai programjára, de akkor nem rendeltek forrást két elem mellé. A Magyar Közlönyben június 1-jén megjelent határozat ezt pótolta.



Eszerint hatmilliárd forint áll rendelkezésre egyrészt az úgynevezett Smart Grid, azaz okoshálózati rendszer második ütemére, amelyben egy intelligens napenergia-termelő, -tároló és -vezérlő rendszert építenek ki; továbbá az intelligens közlekedésvezérlő rendszer kialakítására.



Előbbire megközelítőleg 2,2 milliárd forint, az intelligens közlekedésvezérlő rendszerre 3,8 milliárd jut, utóbbi célja e-buszok beszerzése és egy e-garázs kialakítása. Épülne egy önkormányzati tulajdonú területen egy új telephely és egy napelempark, így a helyben előállított energiát használják majd fel éjszaka az elektromos buszok töltésére - magyarázta a fejlesztési tanácsadó.



A projekteket jelenleg is tervezik, a forrást a kormány 2022-ben és 2023-ban biztosítja - tette hozzá.

Borbola István kifejtette: a komplex program két eleme már a megvalósítás szakaszában tart, idén be is fejeződik a kivitelezésük. Az okos közvilágítási rendszer - amelyben csaknem nyolcezer lámpatestet cseréltek ki, 3600 lesz alkonykapcsolós, mintegy kétezret Bluetooth-kapcsolattal lehet majd felügyelni - 1,8 milliárd forintból június végére elkészül. Része 41 Wi-Fi-pont létesítése és tíz új térfigyelő kamera telepítése is a városban; továbbá kialakítanak egy közlekedés- és parkolásmenedzsment-rendszert is, ahol optikai szenzorok figyelik a város forgalmasabb útjait, öt parkolóban a rendszer mutatja majd az üres helyek számát.



Idén elkészül a városi sportcsarnok melletti napelempark is, amely a Békéscsabán már meglévő (sportcsarnok, röplabda akadémia) és tervezett (multifunkcionális sportcsarnok, új uszoda) sportlétesítmények számára biztosítja majd az energiát. Ez 3,6 milliárd forintból valósul meg - mondta Borbola István.



A tanácsadó hangsúlyozta, gyakran felvetődő kérdés a városban, hogy miért a központi részekre telepítik a napelemparkokat. Aláhúzta, az áramhálózat azt igényli, hogy a fogyasztókhoz közel legyen a termelőkapacitás, a kábeles szállítás ugyanis drága és nagy energiaveszteséggel is jár.



Simon Ágnes, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsere azt közölte az MTI-vel, hogy a komplex program ötödik eleme egy geotermikus hőhasznosító rendszer kiépítése, amire 2,1 milliárd forintot meghaladó többletforrást biztosított a kormány. Így megvalósulhat a 3,5 milliárdos projekt is a tervek szerint jövő szeptemberre, a támogatói okiratot aláírták, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.



A projekt lényege, hogy egy termálvizet termelő kutat fúrnak a sportcsarnok területén, a termálvízből nyert hőenergiát a városban újonnan kiépítendő távhővezeték-rendszer juttatja el a fogyasztókhoz, a városi sportcentrumokhoz.