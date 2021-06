Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a védelmi intézkedések feloldása a lakosság együttműködésének köszönhető

Az eddig elért védekezési eredmények megtartása érdekében továbbra is tartsa be mindenki a koronavírus-járvány ellen jelenleg még érvényben lévő korlátozásokat. 2021.06.04 12:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A védelmi intézkedések feloldása a lakosság együttműködésének köszönhető - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert azt kérte, hogy az eddig elért védekezési eredmények megtartása érdekében továbbra is tartsa be mindenki a koronavírus-járvány ellen jelenleg még érvényben lévő korlátozásokat.



Emlékeztetett: a kormány döntése értelmében tavaly szeptembertől a járvány elleni védekezés egyik fontos pilléreként ideiglenesen visszaállították az ország schengeni belső szakaszán a határőrizetet, és a határellenőrzést. Ismertette: tavaly szeptember óta a nemzetközi teherforgalomban 1 050 903 jármű lépett be Magyarországra azzal a céllal, hogy átutazzon az ország területén, további 759 225 tehergépkocsi úticélja pedig Magyarország volt.



A határforgalom ellenőrzése során tavaly szeptember óta 213 539 emberrel szemben rendeltek el karanténkötelezettséget.



