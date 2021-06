Koronavírus-járvány

Rusvai hallott már olyanról, hogy ellenanyag hiánya miatt egy harmadik oltást is beadott az orvos

Rusvai Miklós virológus elmondta, bár hivatalosan nem tehetik meg az orvosok, hallott már olyan esetről, ahol ellenanyag hiánya miatt az orvos harmadik oltást is adott a páciensének. A virológus szerint ez nincs tiltva, és az orvosi esküből következik is. ​



Rusvai Miklós számításai alapján a 60 feletti korosztálynál a kínai vakcinával oltottak körében minden ötödik embert érint az, hogy nem alakult ki kellő immunválasz. A virológus az ATV Startban hangsúlyozta, hogy ezt a hozzá eljutott információk alapján mondta, 15-20 százalékot jelent az összes oltotthoz képest. Szükségesnek tartaná azt, hogy legyen tömeges felmérés a kérdésben.



Rusvai szerint azok, akik nem tudják az ellenanyagot tesztelni, viselkedjenek úgy, mintha nem lenne védett. Az immunválasz egyénfüggő, a korral arányosan nő, hogy az immunrendszer nem reagál megfelelően.



A harmadik oltás szükségessége kapcsán elmondta, hogy mihelyt lehet, be kell adni. A második oltás után 4 héttel megméreti valaki, és nincs antitestes válasza, minél hamarabb kapja a vakcinát, annál jobb. Azt is hangsúlyozta, hogy ennek a harmadik oltásnak más típusú vakcinának kell lennie.



Ha évenkénti immunizálásra lesz szükség, akkor is elég lesz egy oltás - jegyezte meg Rusvai.



Az orvosoknak sincs egyértelműen megengedve, hogy ha látja, hogy a páciense nem védett, immunizálást kövessen el.



Rusvai elmondta, bár hivatalosan nem tehetik meg az orvosok, hallott már olyan esetről, ahol ellenanyag hiánya miatt az orvos harmadik oltást is adott a páciensének. A virológus szerint ez nincs tiltva, és az orvosi esküből következik is.



Rusvai olyanról is hallott, hogy Romániába mennek át harmadik oltástért - szerinte ez "magyaros megoldás", de addig, amíg nem kapják meg az oltást, védtelenek ezek az emberek.