A gyerekek számától tenné függővé a nyugdíj korhatárát és annak összegét egy most megjelent javaslat. Banyár József, a Corvinus Egyetem docense szerint a mostani rendszer nem fenntartható. A Kormányinfón Gulyás Gergelyt azt mondta, a kormány nem tárgyalta a konkrét javaslatot, de szerinte megfontolandó.



A jelenlegi rendszerben a nyugdíjasok az adóbefizetők járulékából kapják meg a havi járandóságukat. Azonban szakértők szerint ez a mai nyugdíjrendszer hosszú távon nem fenntartható. A Magyar Közgazdasági Társaság szakmai konferenciáján elhangzott tervezet alapján a jövőben akár a gyerekek számától is függővé tehetik a nyugdíj mértékét.



"A jelenlegi felosztó-kiróvónak nevezett állami nyugdíjrendszer konstrukciója hibás. A hiba lényege az, hogy feltételezi azt, hogy mindig elegendő számú gyerek születik, de nem igazítja ehhez a nyugdíjrendszert" - mondta az ATV Híradójának Banyár József, a Corvinus Egyetem docense. Hozzátette: a korrekció lényege az lenne, hogy "akik ennek a rendszernek a fenntartásához hozzájárulnak, akik gyermeket nevelnek, azok élvezzék ennek a rendszernek a hozamát."



Banyár József hat pontban szedte össze a mostani nyugdíjmodell legnagyobb problémáit. Többek között hiányosságnak látja, hogy nincs tartalék a rendszerben, ugyanis a nyugdíjak fedezete mögött közvetett államadósság áll. Továbbá azt is problémának látja, hogy a népesség folyamatos növekedést feltételezi.



Gulyás Gergely miniszter szerint megfontolandó a reformtervezet.



A jelenlegi nyugdíjrendszer 2035-ig fenntartható - ez olvasható a Nemzeti Bank legutóbbi tanulmányában. Farkas András nyugdíjszakértő szerint is hozzá kell nyúlni a mostani rendszerhez, de neki más javaslatai vannak.



Mint elmondta, ő inkább olyan javaslatokat látna szívesen, amelyek a felosztó-kiróvó rendszer nem egyedüliként látjná el a nyugdíjasokat. Farkas András szerint a gyermekvállalást nem a nyugdíjak emelésével kell ösztönözni, mert az méltánytalan és igazságtalan azokkal szemben, akik nem szeretnének gyereket.