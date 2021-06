Koronavírus-járvány

Szijjártó: háromszázezer adag AstraZeneca-vakcinát adott kölcsön Magyarország Szlovéniának

Minél előbb oltanak a szomszédok, annál gyorsabban lehet közlekedni a két ország között, és annál kisebb az esélye annak, hogy megfertőzik egymást. 2021.06.02 12:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország háromszázezer adag AstraZeneca-vakcinát adott kölcsön Szlovéniának, hogy fel tudja gyorsítani oltási kampányát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Ljubljanában, Janez Jansa kormányfővel és Janez Poklukar egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.



Kiemelte: azért tudnak segíteni, mert Magyarországon van elegendő oltóanyag ahhoz, hogy mindenkit be tudjanak oltani, aki regisztrált.



"A világjárvány még inkább világossá tette számunkra, hogy a szomszédokkal való egymásra utaltság és kölcsönös függés milyen komoly jelentőséggel bír" - hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: minél sikeresebben védekeznek a szomszédos országok, annál nagyobb biztonságban vannak a magyarok is.



"Ezért is érdekünk, hogy a szomszédaink gyorsan tudjanak oltani" - húzta alá.



Minél előbb oltanak a szomszédok, annál gyorsabban lehet közlekedni a két ország között, és annál kisebb az esélye annak, hogy megfertőzik egymást - tette hozzá Szijjártó Péter.