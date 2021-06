Kormány

Novák Katalin: folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése - videó

Folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, annak összege jövőre már a félhavi nyugdíj összege lesz a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára - mondta el Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban.



Közölte, a jövő évi költségvetésben is benne van a fedezete a 13. havi nyugdíj következő részletének.



Az intézkedés 2,5 millió embert érint Magyarországon.



"Emellett bízunk abban, hogy jövőre is tudunk nyugdíjprémiumot fizetni, mert a gazdaság növekedése lehetővé teszi" - mondta a miniszter.



"Jövőre is megbecsüljük a nyugdíjasokat" - tette hozzá Novák Katalin.