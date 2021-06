Illegális bevándorlás

Bakondi: nő a migrációs nyomás Európában

Idén több mint 38 ezer illegális bevándorlót fogtak el a magyar hatóságok, a tavalyi azonos időszakban ez a szám csak mintegy tízezer volt. 2021.06.03 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre nő a migrációs nyomás mindhárom európai útvonalon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György közölte: Spanyolországban a közelmúltban hirtelen megnőtt a migránsok "beáramlása", aminek hátterében egy Marokkó és Spanyolország közötti politikai vita állt.



Ennek hatására mintegy tízezer migráns "zúdult" rá két spanyol településre - fűzte hozzá.



Az olasz helyzetről azt közölte, hogy az országba elsősorban a Földközi-tengeren át érkeznek az illegális bevándorlók, akik egyre nagyobb számban indulnak útnak a líbiai, tunéziai és algériai partokról.



Ugyanakkor egyre aktívabbak a civil szervezetek hajói is, amelyek a migránsokat szállítják az olasz partokra - mondta a főtanácsadó.



Olaszország és Spanyolország az Európa Tanács legutóbbi ülésén felvetette a migrációs kérdést, ami azért is időszerű, mert már készül az Európai Unió bevándorlási stratégiája - emlékeztetett Bakondi György.



Hangsúlyozta, hogy Magyarország ebben a kérdésben egyértelmű álláspontra helyezkedett: "nem akarunk együtt élni olyanokkal, akiket ide küld az Európai Uniónak egy szervezete azzal, hogy tartsuk el őket".



"Mi úgy gondoljuk, hogy akik ide, Magyarországra belépnek, azok nem lehetnek jogellenes határátlépők, nem lehetnek a szervezett bűnözés által szállított személyek. Ide az léphet be, akinek a hatóságok engedélyt adtak" - szögezte le a főtanácsadó.



A Törökországból kiinduló migrációs útvonalról azt közölte, hogy az ottani helyzetet nagyban befolyásolja a török-görög kapcsolat alakulása, ami jelenleg változó intenzitású politikai feszültségekkel terhelt.



Ezért ez a migrációs útvonal is leterhelt, és ezen keresztül érkeznek a legtöbben a magyar határhoz - fűzte hozzá.



Idén több mint 38 ezer illegális bevándorlót fogtak el a magyar hatóságok, a tavalyi azonos időszakban ez a szám csak mintegy tízezer volt - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy míg tavaly ebben az időszakban 118 embercsempész ellen intézkedtek, most már 350 ellen.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: mindaddig, amíg Európa nem zárja le a külső határait, és ezzel nem "üzeni meg ezzel" a migránsoknak, hogy illegális bevándorlók nem jöhetnek ide, addig mindig lesznek vállalkozók, sőt egyre nagyobb lesz a számuk.