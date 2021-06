Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: továbbra is kedvező a járványügyi adatok tendenciája

Továbbra is kedvező a járványügyi adatok tendenciája - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília ismertette: határozottan csökken a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízmintákban Békéscsabán, Budapest északi és központi szennyvíztisztítójában, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szekszárdon és Szombathelyen.



Hozzátette: a 21. héten az előző heti adatokhoz képest 42 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma. Az új fertőzöttek átlagéletkora 42 év. Közöttük 22 százalék a 40-49 éves, 17 százalék a 30-39 éves, 14 százalék az 50-59 éves, 13 százalék a 20-29 éves korosztályba tartozik. Ez azt mutatja, hogy továbbra is az aktív, munkaképes korú lakosság körében fertőződnek meg a legtöbben. Az országos tisztifőorvos őket arra kérte, hogy regisztráljanak, éljenek az oltás lehetőségével.



Müller Cecília közölte: a 21. héten Pest megyében azonosították a fertőzöttek 14 százalékát, Budapesten 12 százalékát, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 11 százalékát. A legkevesebb új eset Nógrád és Somogy megyében volt, az összes eset 2-2 százaléka. Jász-Nagykun-Szolnok megyében csaknem 60, Vas megyében 54, Heves, Bács-Kiskun, Nógrád megyében és a fővárosban 50 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma. Az elhunytaknál változatlanul 5 százalékban nem volt társbetegség.



Az elmúlt 24 órában 174 új fertőzöttet azonosítottak, 28 beteg hunyt el, 947 beteget ápolnak kórházban, 100-an szorulnak lélegeztetésre.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy zajlik a külhoni magyarok és a Magyarországon élő külföldiek regisztrációja a védőoltásra, amelynek beadása várhatóan június második felében történik meg.



Eddig 5 176 630-an kaptak védőoltást, közülük 3 655 647 embernek a második adagot is beadták. Magyarországon a lakosság 53 százaléka kapott már védőoltást, az európai uniós átlag ezzel szemben 37 százalék - tette hozzá.



Az 5 millió 236 ezer regisztrált 91 százaléka megkapta a védőoltást, a 60 év felettiek 96, a 18-59 éves korosztály több mint 88 százalékát oltották be.







Hangsúlyozta, hogy hatféle vakcina áll rendelkezésre az országban, aki regisztrált, az már másnap beoltathatja magát.



Kedden 439 920 Pfizer- és 60 ezer Janssen-vakcina érkezik az országba, pénteken 64 800 adag Moderna-oltóanyagot várnak.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy Magyarországon továbbra is jellemzően a brit vírusvariáns fertőz. Két esetben fedezték fel az indiai vírusvariáns jelenlétét: az egyik beteg meggyógyult, a másik rehabilitáción van. Az indiai vírusmutáció által okozott betegség nem zajlik súlyosabban, mint a brit mutáns vagy a vadvírus által előidézett megbetegedés - jegyezte meg.

Ismertetése szerint egyik eset sem függ össze külföldi úttal, és mindkét beteg környezetében járványügyi vizsgálatot végeznek. Az egyik helyszínen 23 mintavétel történt, ezek közül 22 negatív eredménnyel zárult, egyet még vizsgálnak. A másik egészségügyi szolgáltatónál 119 mintát vettek, ezek vizsgálata még tart.



Megnyugtató, hogy az egészségügyi személyzet nem kapta el a vírusvariánst, talán annak is köszönhetően, hogy a védőoltások a vírusvariánsok ellen is védelmet nyújtanak - mondta az országos tisztifőorvos.



Szólt arról is, hogy az indiai mutáns egy dupla mutáció eredménye: a vírus tüskefehérjéjén keletkezik két mutációs pont, amelyek a vírus természetében történő változásokat okozzák. Három típust azonosítottak az indiai mutáción belül: a nyomon követésre, az érdeklődésre, illetve az aggodalomra okot adó variánst; az utóbbi járványügyi szempontból súlyosabb betegséget okozhat és a brit variánshoz hasonlóan gyorsabban terjedhet.



Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta: azután, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta a 12-15 évesek oltását, egyelőre vizsgálják, hogy Magyarországon alkalmazzák-e a védőoltást ebben a korosztályban, és ha igen, mikor; erről az operatív törzs dönt.