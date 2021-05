Honvédelem

Benkő Tibor Ruszin-Szendi Romuluszt javasolta a Magyar Honvédség parancsnokának

MTI/Vasvári Tamás

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség parancsnoksága hétfői, székesfehérvári rendkívüli állománygyűlésén bejelentette: Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagyot javasolta a Magyar Honvédség parancsnokának.



Ruszin-Szendi Romulusz korábban a Honvédelmi Minisztérium (HM) humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára volt.



Az állománygyűlésen ismertették Áder János köztársasági elnök határozatát: az államfő a miniszter előterjesztésére június 1-jével felmentette beosztása alól Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát.



Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy Korom Ferenc vezetésével 2018-tól sikeres volt a honvédség. A tisztességesen és becsületesen elvégzett munka eredménye, ahová mára a Magyar Honvédség eljutott - fogalmazott a miniszter.



Rámutatott arra, hogy a vezérezredes irányításával megtörtént a minisztérium és a vezérkar szétválasztása, a parancsnokság létrehozása, valamint a honvédség legnagyobb haderőfejlesztési programja, a Zrínyi 2026 elindítása, amelyben sok technikai eszközt szereztek be és állítottak rendszerbe. Ugyanakkor "kevésbé vagyunk eredményesek" az infrastrukturális fejlesztések terén, valamint a honvédelmi ágat illetően, ami magában foglalja a képzést, felkészítést, a tartalékos katonák állományba helyezését minél nagyobb létszámban, továbbá a társadalmi kapcsolatok fejlesztését - fűzte hozzá.



A miniszter reményét fejezte ki, hogy a kitűzött ütemterv szerint tud továbbhaladni a haderőfejlesztés.



Benkő Tibor jelezte, hogy az eddigi parancsnok nemzetközi diplomáciai környezetben folytatja munkáját. A miniszter Korom Ferencet a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetésre terjesztette fel.



Korom Ferenc beszédében kiemelte, hogy a 2018. május 16. óta tartó időszakban történelmi változásokat indítottak el közösen, és három év alatt évtizednyi előrelépést produkáltak. Rendkívüli megtiszteltetésnek nevezte, hogy "az ország első katonája" lehetett, s büszke arra, hogy tisztességgel, becsülettel dolgozó katonák élén szolgálhatott.



Ruszin Romulusz 1973. május 5-én született Miskolcon. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kezdte tüzértiszt és földmérő mérnök szakon, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai vezető szakán folytatta. Ugyanitt 2010-ben megszerezte a hadtudomány doktora címet. 2014-ben az Amerikai Egyesült Államokban elvégezte a US Army War College stratégiai tudományok mestere szakát is.

Katonai pályafutását 1995-ben Tapolcán, az MH 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezrednél kezdte, ahol szakaszparancsnoki posztokon szolgált. Később Pécsen, Székesfehérváron, Tatán, Szolnokon, Debrecenben és Budapesten is látott el beosztásokat. 2014-től 2016-ig a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségénél szolgált, 2015 augusztusától megbízott csoportfőnökként. 2016-ban a debreceni MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokává nevezték ki. A Magyar Honvédségnél utoljára 2019 elején töltött be beosztást, az MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság vezetőjeként.



2019-ben a Honvédelmi Minisztériumban folytatta karrierjét, ahol kezdetben titkárságvezetőként, 2020. április elsejétől 2021. május végéig pedig humánpolitikai ügyekért felelős helyettes államtitkárként dolgozott.