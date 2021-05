Koronavírus-járvány

Rusvai Miklós: minél többen oltatják be magukat, annál kisebb az esélye a negyedik hullámnak

Minél többen oltatják be magukat a koronavírus ellen, annál kisebb az esélye a negyedik hullám kialakulásának - közölte Rusvai Miklós virológus hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A szakember rámutatott arra, hogy akik nincsenek beoltva, veszélyeztetik a beoltottakat is azzal, hogy új mutánsokat hordozhatnak.



Nyáron három hónapos szünet lesz a vírus terjedésében - vélekedett Rusvai Miklós, aki szerint ezt az időt ki kell használni az immunizálásra.



A virológus beszélt arról is, hogy a Sinopharm-vakcina teljes dokumentációjában nem volt újdonság. Az, hogy az oltóanyag hatékony és biztonságos, eddig sem volt kétséges - hangsúlyozta.



Az indiai mutánsról azt mondta, hogy jobb a terjedőképessége, mint a brit mutánsnak. Rusvai Miklós szerint ezt az bizonyítja, hogy az Egyesült Királyságban az új esetek 70 százalékát az indiai variáns okozza.