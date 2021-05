Koronavírus-járvány

Operatív törzs: továbbra is mindenki tartsa be a fennmaradó korlátozásokat!

Az ötmilliomodik oltás után életbe lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozata, amellyel "visszatért a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes életünk". 2021.05.28 12:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is tartsa be mindenki a koronavírus-járvány ellen jelenleg érvényben lévő korlátozásokat az eddig elért védekezési eredmények megtartásáért! - kérte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert emlékeztetett: az ötmilliomodik oltás után életbe lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozata, amellyel "visszatért a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes életünk". Ez a lakosság együttműködésének és türelmének eredménye - hangsúlyozta.



A jelenleg hatályban lévő intézkedéseket ismertetve elmondta: zenés-táncos rendezvényen csak védettek vehetnek részt, a szabályok betartása a szervező felelőssége.



A magán- és családi rendezvényeken lakodalom esetében kétszázan, más esemény esetén ötvenen vehetnek részt. A zeneszolgáltatás, illetve az élőzene nyújtása ezeken a rendezvényeken megengedett - tudatta, hozzáfűzve: ha a rendezvényt vendéglátó helyen tartják, akkor a vendéglátó üzletekre vonatkozó rendelkezéseket kell betartani, vagyis a belső terekben csak védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak tartózkodhatnak.



Hozzátette, hogy bizonyos szabályok mellett megtarthatók a gyűlések: ha a gyűlésen ötszázan vagy annál kevesebben vesznek részt, akkor nem védettek is jelen lehetnek, ötszáznál nagyobb létszám esetén viszont csak védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak vehetnek részt. Spontán gyűlés továbbra sem szervezhető, tartható meg - emelte ki.



A sport- és kulturális rendezvények kivételével a szabadtéri rendezvényeken ötszáz fő alatt nem védettek is részt vehetnek, ennél nagyobb létszámú vagy zárt térben tartott rendezvény esetében viszont csak védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak lehetnek jelen - közölte az alezredes.



Kiss Róbert kitért arra is: a közterületeken megszűnt a maszkviselési kötelezettség, de a tömegközlekedésen, várakozóhelyeken, üzletekben, bevásárlóközpontokban és az ügyfélfogadási helyszíneken továbbra is viselni kell a maszkot.