Koronavírus-járvány

Gond van a Sinopharm oltással - a nyugdíjasok ragaszkodnak a Pfizer vakcinához és vizsgálatot követelnek

Mint ismeretes, nemrég a kormány arról döntött, hogy Magyarország nem kíván részt venni a brüsszeli vakcinabeszerzés "következő fejezetében". A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyarország 2022 végéig már több mint 10 millió koronavírus elleni vakcinát rendelt.



A tárcavezető kiemelte, hogy az Európai Unió beszerzésében 19 millió Pfizer-vakcinát kellene megrendelni és kifizetni, függetlenül attól, hogy szükség lesz-e az oltóanyagokra. Ebben a "120 milliárdos kalandban" Magyarország nem tud részt venni, azért sem, mert 2022 második felétől jó eséllyel megfelelő mennyiségben tud majd saját vakcinát előállítani Debrecenben, az új gyárban - hangsúlyozta. Különböző szakmai álláspontok léteznek, de minden oltóanyag legalább 9 hónapig védettséget nyújt szerinte.

Azonban a nyugdíjasok szervezete és egy a Facebookon szerveződő érdekvédelmi csoport is a kormányhoz fordult, mivel többségüknél a második Sinopharm oltás után sem termelődött megfelelő ellenanyag.



"A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Pfizer hatékonyabb (főleg az idősebb és betegebb korosztálynál) és olcsóbb, mint a Sinopharm oltóanyaga" - írta közelményében a NYUSZET, amelynek immunológus szakértői szerint is a 60 éven felülieket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinával kellett volna beoltani. Ennek ellenére sokan Sinopharmot kaptak, s többségük szervezetében a második oltás után sem mutattak ki védettséget a vizsgálatok.



"A rendelkezésre álló adatok alapján a WHO-nak is az a szakmai véleménye, hogy a 60 év felettieknél nem meggyőző a kínai vakcina hatásossága. A Sinopharmmal Kínában is csak 59 éves korig oltottak" - szögezték le.



A NYUSZET álláspontja szerint azoknak a nyugdíjasoknak, akiket Sinopharmmal oltottak, s a megfelelő vizsgálatok nem mutatnak ki védettséget a szervezetükben, a kormánynak biztosítania kell egy második, ám ezúttal az EMA által jóváhagyott oltóanyagot.

A nyugdíjas szervezet azt is elvárja, hogy a 60 évnél idősebbek ingyen végeztethessék el a védettségi tesztet.



A NYUSZET a szakértői véleményekre alapozva állítja: a Pfizer új oltóanyaga már védettséget fog nyújtani az újabb vírus variánsokkal szemben is. Ez a korszerű és olcsó védőoltás nem helyettesíthető egyelőre másikkal.

Sokan elégedetlenek a Sinopharm vakcinával

Mindeközben a Facebookon is szerveződött egy Sinopharm oltás utáni védettség kapcsán kialakult elégedetlenségnek hangot adó csoport. Ők több mint száz érintett laborleletét összegyűjtve fordultak a kormányhoz és egyéb szervezetekhez, hogy ingyenes tesztelést és másik oltási sort kérjenek.



Az oltás utáni negatív ellenanyagszint felmérésére Petíció is indult. Emellett Rusvai Miklós és Duda Ernő is a Pfizer mellett voksolt. A WHO sem ajánlja 60 év felettieknek a kínai, Sinopharm vakcinát.