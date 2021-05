Önkormányzat

Mintegy 19 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma Budapesten

2021.05.27 17:38 MTI

Mintegy 19 százalékkal csökkent a fővárosban regisztrált bűncselekmények száma 2020-ban az előző évhez képest - derült ki abból a főpolgármester által elfogadott beszámolóból, amelyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyújtott be a Fővárosi Közgyűlésnek. Karácsony Gergely döntött a lakásrezsi-támogatásról szóló rendelet módosításáról is.



Karácsony Gergely főpolgármester a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozta meg döntéseit, amelyeket csütörtökön a budapest.hu oldalon tettek közzé.



A BRFK múlt évi tevékenységéről szóló, a főpolgármester által elfogadott beszámoló szerint a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2020-ban 18,8 százalékkal - 43 653-ról 35 426-ra - csökkent.



A Budapesten regisztrált emberölések száma a vizsgált időszakban stagnált, ugyanakkor a szándékos befejezett emberölések száma kettővel, 15-re nőtt 2020-ban 2019-hez képest.



A testi sértések száma 5,9 százalékos csökkenést mutat: 2019-ben 1364, 2020-ban 1284 ilyen bűncselekmény történt. A súlyos testi sértések száma 825-ről 761-re, 7,8 százalékkal csökkent. A halált okozó testi sértések számában szintén csökkenés figyelhető meg a fővárosban: 2019-ben 7, 2020-ban 5 ilyen történt.



A beszámoló szerint kiskorúak veszélyeztetésénél 4,6 százalékos csökkenés figyelhető meg: 2019-ben 130, 2020-ban 124 ilyen bűncselekményt regisztráltak.



A garázdaságok száma - 2295 - 8,5 százalékkal csökkent.



A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számában, a terjesztéssel összefüggésben 13,2 százalékos növekedés figyelhető meg: 2019-ben 174, 2020-ban 197 ilyen jogsértést regisztráltak Budapesten.



A vagyon elleni bűncselekményeken belül 23,2 százalékkal csökkent a lopások száma: 2019-ben 17 140, míg 2020-ban 13 166 lopást regisztráltak.



A BRFK beszámolója szerint az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményessége 2020-ban 2019-hez képest 51,3 százalékról 55,2 százalékra emelkedett.



Budapesten tavaly 2932 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt. Ez 23,1 százalékos csökkenést mutat a 2019. évi 3811 balesethez képest - olvasható.



A beszámolóban kitértek arra is, hogy a BRFK-nál múlt év februárjától "új időszámítás kezdődött", hiszen alapfeladataik ellátása mellett folyamatosan reagálniuk kellett a koronavírus-járvány okozta helyzet kezelésére.

Feladatuk volt a közreműködés a koronavírus-járvány elleni védekezésben, a bevezetett veszélyhelyzet miatt elrendelt kijárási korlátozás, illetve kijárási tilalom és a maszkhasználat betartásának ellenőrzése, a fertőzötteknél a kontaktkutatás elvégzése. Továbbá közreműködtek a hatósági házi karantén ellenőrzésében és a hatósági házikarantén-rendszer működtetésében, valamint a kiemelt objektumokhoz delegált bizottság munkájában. Jogszabály felhatalmazása alapján a rendőrség a vendéglátóhelyek nyitvatartásának ellenőrzésekor kereskedelmi hatóságként járt el, és ennek során - szükség szerint - döntött a járványügyi védekezést előíró szabályokat megszegő üzletek, illetve tulajdonosaik, működtetőik szankcionálásáról.



A szabálysértésekről szóló törvény 2020. március 1-jétől hatályos módosítása következtében a kerületi hivataloktól 39 új szabálysértési tényállás került át a rendőrség hatáskörébe. Ennek következtében 15 424 olyan ügyiratot dolgoztak fel, amely korábban nem tartozott a feladatkörükbe - olvasható a beszámolóban.



Karácsony Gergely döntött a lakásrezsi-támogatásról szóló rendelet módosításáról is, kibővítve a támogatásra jogosultak körét. A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételét a rendelet a védendő fogyasztói státuszhoz kötötte. A módosítás továbbra is lehetőséget ad ezeknek az embereknek lakásrezsi-támogatás igénylésére, de már nem köti a jogosultságot csak a védendő fogyasztói státuszhoz - olvasható a javaslatban.



A főpolgármester jóváhagyta a Budapest építészeti nívódíja 2021 pályázati kiírást, amely szerint a fővárosi önkormányzat július 2-ai kezdettel pályázatot hirdet Budapest közigazgatási területén a 2018. július 2. és 2021. július 1. között megvalósult építészeti alkotásoknak.



A nívódíj kiemelt célja, hogy elismerést és ismertséget hozzon azoknak, akik alkotásaikkal és a projekten belüli mintaszerű együttműködéssel hozzájárulnak Budapest arculatának előremutató formálásához.



Karácsony Gergely döntött a harmincmillió forint keretösszegű "Égig érő fű" udvarzöldítési pályázat támogatási szerződéseinek megkötéséről. Az értékelhető, formailag megfelelő 58 pályázat közül a bíráló bizottság 15-öt javasolt támogatásra.



A pályázatot a budapesti társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek belső udvarainak zöldfelületi fejlesztésére hirdették meg múlt év novemberében.