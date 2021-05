Egyház

A pápa megcsókolta a tetovált rabszámot egy holokauszttúlélő karján

Megcsókolta a szerdai általános audiencián Ferenc pápa a tetovált rabszámot Lidzija Makszimovics holokauszttúlélőn, akit alig háromévesen deportáltak az auschwitz-birkenaui náci német haláltáborba.



A 81 éves fehérorosz nő feltűrte ruhája ujját, hogy megmutassa a katolikus egyházfőnek a számot, amellyel a nácik megjelölték a koncentrációs táborokba belépő rabokat, a pápa pedig megcsókolta a karját. A nő ezt követően átölelte a pápát. Ferenc pápa és Makszimovics váltottak néhány szót egymással, a nő elmondta, hogy hároméves volt, amikor a táborba deportálták.



Makszimovics az életéről szóló dokumentumfilm bemutatása alkalmából tartózkodik Olaszországban. A Memoria Viva nevű egyesület projektjeként készült film címében szerepel a szám is, amelyet a nő karjára tetováltak: "70072, a lány, aki nem tudott gyűlölni".



A Krakkóban élő nőt 1943-ban deportálták, és egy olyan barakkba került, amelyben azokat a gyerekeket tartották, akiket Josef Mengele náci háborús bűnösnek, az egykori auschwitzi koncentrációs tábor orvosának szörnyű kísérleteihez használtak.



Makszimovics a többi túlélővel együtt 1945 januárjában szabadult meg a tábor szörnyűségétől, amikor is a tábort felszabadító szovjet csapatok egy lengyel családnak adták őt. A nő abban a hitben élt, hogy elvesztette anyját, ám 1962-ben megtalálták a biológiai anyját, aki szintén azt hitte, hogy elvesztette lányát.



A film címe Makszimovics egyik mondásából ered: "ha a gyűlöletre és a bosszúra gondolva kellene élnem, kárt okoznék magamnak és a lelkemnek, megbetegednék: a gyűlölet engem is megölne".



A pápa februárban személyesen látogatta meg római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt. A katolikus egyházfő 2016 júliusában lengyelországi útja során ellátogatott az egykori auschwitz-birkenaui haláltáborba is.