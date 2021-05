Egészségügy

Kásler: a jövő évi költségvetésben kiemelt szerep jut az egészségügynek is

A kormány benyújtotta a 2022-es büdzsét, "az ország újraindításának költségvetését", amelyben kiemelt szerep jut az egészségügynek is - mondta az emberi erőforrások minisztere szerdán a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban.



"Kiváló szakembereinknek köszönhetjük, hogy legyőztük a járványt, ezért is döntött a kormány úgy, hogy minden idők legnagyobb mértékű orvosibér-emelését vezetjük be" - hangsúlyozta Kásler Miklós.



Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsében mintegy 2884 milliárd forint áll rendelkezésre az egészségügy céljaira. Ez a keret 1700 milliárd forinttal nagyobb, mint 2010-ben volt, és mintegy 770 milliárddal több, mint amit idén biztosítottak.



"Miniszterként örömmel tölt el, hogy a kormány elkötelezett a magyar egészségügy iránt és évről évre több forrást biztosít a magyar emberek egészségügyi ellátására" - fogalmazott Kásler Miklós.