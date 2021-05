Egészségügy

Hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő applikáció

A videóhívás funkció nagy segítséget jelenthet a mentési folyamatban részvevőknek közlekedési balesetek, vagy sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben. 2021.05.27 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja: a fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.



A telekommunikációs cég szerdán, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a videóhívás funkció nagy segítséget jelenthet a mentési folyamatban részvevőknek közlekedési balesetek, vagy sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben. Segítségével a telefonos elsősegélynyújtás is sokkal hatékonyabbá válik, nem utolsósorban pedig a hallássérült segélykérők számára is jobb kommunikációs platformot teremt.



Mint írták, a segítségnyújtás folyamatát nagymértékben befolyásolja, hogy milyen információk jutnak el a mentésirányító központba: korábban az egyetlen kapcsolat a telefonhívás volt, azonban ÉletMentő applikációnak köszönhetően ez kiegészült a hívó fél pontos tartózkodási helyével és egészségügyi adataival kapcsolatos információkkal, ami jelentősen lerövidítheti a megfelelő segítség elindításához szükséges időt.



Az ÉletMentő applikáció hamarosan elérhető fejlesztése révén a videóhívás funkció segítségével a diszpécserek láthatják is az esetek valós körülményeit.



Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese, az cég alapítványának kurátora szerint a kapcsolattartás terén átalakultak az igények: egyre nagyobb teret nyernek a videó alapú hívások. Előreláthatólag ez a trend csak erősödni fog, hiszen az újgenerációs mobilhálózat, az 5G elterjedése a videóhívásokban is áttörést fog hozni.



Hozzátette: az applikációban alkalmazott videós funkció előnyeit egy olyan fontos területre emelhetik át, mint az egészségügyi ellátás.



A videóhívás funkció a halássérült hívók számára is hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé; egyrészt a korábbinál sokkal átfogóbb információkat tudnak szolgáltatni a mentésirányító központnak, másrészt a videókapcsolat a jelnyelvi kommunikációt is lehetővé teszi számukra - tette hozzá.



Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, tudatosan törekszenek arra, hogy a legkorszerűbb digitális megoldásokat használják az életmentésben, ezek közé tartozik az alapítvánnyal tavaly januárban útjára indított ÉletMentő applikáció is, ami további támogatást tud adni a mentésirányítóknak a gyors és szakszerű segítségnyújtásban.