Koronavírus-járvány

Százötven nap alatt több mint 250 ezer adag oltást adtak be a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában

Már 150 napja zajlik a koronavírus elleni oltás a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában, s ennyi idő alatt több mint 250 ezer adag oltóanyagot adtak be - mondta a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója szerdán az M1 aktuális csatornának.



Papp Csaba közölte: 2020. december 27-én, a két ünnep között állították fel az oltóhelyeket, majd idén január 3-án kezdődött meg a vakcinák beadása; először az egészségügyi, majd a szociális intézményekben dolgozókat és ápoltakat oltották be.



Hozzátette, az oltás továbbra is folyik, szerdán 2600 adag vakcinát - Szputnyik "elsőkörös" és "másodkörös" oltásokat - adnak be az intézmény 25 oltóhelyén, főként a második oltásukat felvevők érkeznek.