A lengyel kormány nyereményjátékkal is ösztönöz az oltakozásra

2021.05.26 06:30 MTI

Csökken a lengyelek oltakozási hajlandósága, ezért a kormány nyereményjátékkal ösztönzi a lakosokat, hogy részt vegyenek az országos oltási programban, és pénzjutalmat kapnak a legjobb oltási arányt jegyző községek is - közölte kedden a lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk.



A nyereményjátékot a lengyel állami tulajdonban lévő lottótársaság, a Totalizator Sportowy indítja július 1-től az állami cégek és a helyi önkormányzatok közreműködésével. Díjmentesen részt vehet benne minden, a koronavírus ellen beoltott lakos, azok is, akik az oltást népszerűsítő akció meghirdetése előtt már megkapták a vakcinát.



A nyereményjátékra 140 millió zlotyt (közel 10,9 milliárd forint) szánnak. Az 50 ezer zlotys (3,9 millió forint), valamint más tárgyi nyereményeket hetente sorsolják, ennél nagyobb jutalmú sorsolásokak havonta szerveznek, az akciót pedig két, egymillió zlotyt érő nyeremény, valamint hibrid gépkocsik kisorsolásával zárják - sorolta Dworczyk.



Sorsolás nélkül minden kétezredik beoltottnak 500 zlotyt kézbesítenek - mondta el.



Emellett az oltást népszerűsítő kampányra minden község 10 ezer zlotytól 40 ezer zlotyig terjedő támogatást kap, és pénzügyi jutalomban részesülnek a legnagyobb oltási arányt elérő önkormányzatok is.



Dworczyk bejelentette továbbá: a vajdákat azzal bízzák meg, hogy a tömeges kulturális és sportrendezvényeken létesítsenek előzetes regisztrációhoz nem kötött mobil oltóhelyeket.



A kormány úgy is megkönnyíti majd az oltások elérhetőségét, hogy az első dózisban részesültek tetszőleges oltópontban regisztrálhatnak a második adagra. Ez az eddigi gyakorlattól eltérő megoldás előnyös lesz a nyári szabadságok, az utazások idején - tette hozzá a tisztségviselő.



Közlése szerint az utóbbi időben heti 2 millió oltást végeztek Lengyelországban, kedd délutánig összesen 18,3 millió adag oltóanyagot adtak be, ezen belül több mint 5 millió ember teljes, egy- vagy kétdózisú oltásban részesült.



A legutóbbi felmérések szerint a lengyelek mintegy 70 százaléka akarja beoltatni magát, mindazonáltal a fiatalabb nemzedékeknél alacsonyabb az oltakozási hajlandóság - indokolta meg Dworczyk a kormány oltást népszerűsítő lépéseit.



A lengyel egészségügyi tárca keddi adatai szerint egy nap alatt egyezer embernél mutatták ki a vírusfertőzést, s ez a járvány további lassulását jelzi. Kifejezetten az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt 41 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 110 beteg hunyt el. A kórházban kezeltek száma 7553-ra csökkent.



A javuló járványhelyzet kapcsán fokozatosan feloldják a korlátozásokat: szombattól megnyílhattak a szállodák, igaz, legfeljebb 50 százalékos foglaltsággal, valamint az éttermek teraszai, a múlt péntektől pedig már működnek a mozik, színházak és a hangversenytermek. Az éttermek május 29-én nyithatnak.