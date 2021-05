Környezetvédelem

BKK: eredményesen zárult a Boráros téri közbiztonsági és köztisztasági akció

Eredményesen zárult az a kéthetes akció, amely célul tűzte ki, hogy rendezettebbé és élhetőbbé tegye a IX. kerületi Boráros teret és környezetét - közölte kezdeményezéséről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



Mint írták, a BKK a jövőben is arra törekszik, hogy partnereivel szoros együttműködésben fokozza a főváros forgalmas köztereit használó gyalogosok, illetve utasok komfort- és biztonságérzetét. Azért szorgalmazták az együttműködést, mert a gyalogosok és az utasok beszámolói szerint a terület kedvezőtlen megítélésében jelentős szerepet játszik a szabályokat megszegő emberek viselkedése, a hajléktalanok jelenléte és a nagy mennyiségű szemét. Ezek összességében kedvezőtlenül hatnak a lakosság szubjektív biztonságérzetére - tették hozzá.



A közös köztisztasági és közbiztonsági akció kezdésekor a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) munkatársai május 3-án, éjjel, illetve május 4-én, kora reggel gépekkel megtisztították a teret és az aluljárót. Ez volt a kezdeményezés egyik leglátványosabb eleme, ám a Boráros tér rendbetételében ugyanilyen fontos szerepet töltöttek be a budapesti rendőrök, a rendészeti tevékenységet végző önkormányzati szervek munkatársai, valamint a szociális munkások - ismertette a BKK.



Az akcióban tájékoztatták a rászorulókat a szociális ellátás igénybevételének lehetőségéről. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) járőrei 47 embert szólítottak fel a maszk szabályszerű viselésére, hat esetben értesítették a szociális munkásokat és a rendőrséget, 14 embert figyelmeztettek, amiért szabadon engedték a kutyájukat, 13-at felszólítottak a járdán való közlekedés szabályainak betartására - azokat, akik nagy sebességgel közlekedtek kerékpárral a villamosmegállóban -, valamint két esetben felléptek az engedély nélküli árusítás ellen.



A közleményben idézték Borsi Dávidot, a BKK kommunikációs vezetőjét, aki elmondta, a kéthetes akció lezárult, de később, a tapasztalatok felhasználásával, rendszeres időközönként megismétlődhet. Közölte azt is, hogy folyamatos a rendőri és a közterület-felügyelői jelenlét a téren, sőt a BKK az FKF részvételével további forgalmas fővárosi közterek megtisztítását tervezi.



A Boráros téri akcióban a BKK mellett a Budapesti Közlekedési Zrt., a IX. kerületi rendőrkapitányság, a FÖRI, az FKF, a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. és a Menhely Alapítvány vett részt.