Koronavírus-járvány

Galgóczi: "visszahúzódóban" van a járvány

A pünkösdi hétvége adatai is azt mutatják, hogy a járvány "visszahúzódóban" van - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a járvány elleni védekezésért felelős testület keddi online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes szavai szerint ez a magas átoltottságnak, a védelmi intézkedéseknek, a lakosság együttműködésének köszönhető.



Magyarországon 5 026 529 ember kapott védőoltást, közülük 3 072 940-en immunizáltnak számítanak - emelte ki.



Hozzátette, hogy a magyar lakosság átoltottság 51 százalék, szemben az európai uniós 35 százalékkal, és Magyarország továbbra is a második helyen van az oltási ranglistán.



Elmondta: a kórházban kezeltek száma és a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is folyamatosan csökken. Vasárnap, az 5 millió átoltott elérése után életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, de néhány védelmi intézkedés még életben van, így például maszkot kell hordani az üzletekben, bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedés járművein - mondta a szakember.



Galgóczi Ágnes kérte, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a vakcina.gov.hu oldalon. Erre már a külhoni magyaroknak is van lehetőségük. Akinek pedig van érvényes regisztrációja az külön értesítés nélkül foglalhat oltási időpontot az eeszt.gov.hu oldalon.



A járványügyi osztályvezető kiemelte: félmillión vannak olyanok, akik már regisztráltak, de még nem éltek az oltás lehetőségével. Jelenleg is lehet időpontot foglalni AstraZeneca-, Pfizer-, Szputnyik- és Sinopharm-vakcinákra. Kedden 334 620 adag Pfizer vakcina érkezett Magyarországra ebből 175 ezer első oltásra használható.