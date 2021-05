Oktatás

Oktatási Hivatal: szerdán tartják az iskolákban az országos kompetenciamérést

A mérés - a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve - minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulónak kötelező. 2021.05.25 10:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Oktatási Hivatal (OH) szerdán tartja a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását vizsgáló országos kompetenciamérést.



A hivatal az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a mérés - a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve - minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulónak kötelező. Az idén 3036 iskola 3557 telephelyén több mint 278 ezer diák vesz részt a mérésben: a 6. évfolyamból 91 994-en, a 8. évfolyamból 98 511-en, a 10. évfolyamból pedig 87 801-en.



Az országos kompetenciamérés a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezi fel, ezért a feladatsorok a vizsgált területeket részletesen lefedő, különböző nehézségű kérdésekből állnak. A mérés fontos célja az intézmények teljesítményének nyomon követése - írták.



Hozzátették: az eredmények összevetése arra ösztönözheti az iskolákat, hogy megújítsák munkájukat, a hozzáadott pedagógiai értéket bemutató adatok segítségével pedig megtalálhatják azokat az intézményeket, amelyektől fejlődésükhöz jó gyakorlatokat és támogatást kaphatnak.



Annak érdekében, hogy az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák pedagógiai teljesítménye összehasonlíthatóvá váljon, az országos kompetenciamérést a tanulók családi hátterének vizsgálata egészíti ki. Az OH a diákok közvetítésével kérdőívet juttat el a szülőkhöz, amelynek kitöltése önkéntes és név nélküli - ismertették.



"A kérdőívek adataiból képzett, a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével jobban megmutatkozhat azon iskolák értékes pedagógiai munkája is, amelyek nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak" - írták.



A közlemény szerint a magyar köznevelés országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben kezdődött, jelenleg a világ legkorszerűbbjei között tartják számon.