EU-csúcs

Orbán: a klímavédelem költségeit a klímaromboló nagy cégeknek kell megfizetniük

A klímavédelem költségeit a klímaromboló nagy cégeknek kell megfizetniük - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója előtti videójában.



A kormányfő a "Brüsszel. Csatára fel! Megvédjük a magyar családokat" címmel a Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta: Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel megérkeztek Brüsszelbe. Ott még maszkban lehet csak közlekedni a közterületeken is - tette hozzá.



Orbán Viktor azt mondta: amikor a járványról fognak beszélni, "Magyarország leginkább a gratulációkat szokta fogadni", hiszen az átoltottságot tekintve egész Európában az első, második helyen vagyunk az uniós országok között. Lesz szó a migrációról is, de "ami még fontosabb", a környezetvédelem és a klímavédelem kérdése - emelte ki.



A miniszterelnök azt hangsúlyozta: Magyarország azon csoporthoz tartozik, mely szerint a klímavédelem költségeit a klímaromboló nagy cégeknek kell megfizetniük. Van olyan csoport, amelyik inkább az emberekkel, meg a családokkal fizettetné meg - hívta fel a figyelmet, megjegyezve: ez egy átlagos magyar család esetében havonként akár 20 ezer forint is lehet.



"Mi ezt nem tudjuk elfogadni, azt a megoldást támogatjuk, amely a klímát rombolókra terheli a védekezés költségeit" - szögezte le.



"A csata elején vagyunk" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: reméli, hogy Magyarországnak végül sikerül érvényesítenie az érdekeit.