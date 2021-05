Belpolitika

Angolja miatt került kínos helyzetbe Varga Judit igazságügyi miniszter

2021.05.24 09:12 ma.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu már beszámolt, Magyarország átvette az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét Németországtól. A november 17-ig tartó magyar elnökség programjáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: három súlyponti témára összpontosítanak, a nemzeti kisebbségek, a vallási közösségek, valamint a gyermekek és családok jogainak védelmére.



A bejelentéssel kapcsolatban Varga Judit igazságügyi miniszter is megtette a maga posztját a Facebookon, ám annak ellenére, hogy évekig a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára volt, az angoljába némi hiba csúszott. Ugyanis a sok évnyi uniós pozíció ellenére nem ugrott be neki, hogy az Európa Tanács rövidítése csak magyarul ET, angolul Council of Europe, és CoE-nek rövidítik.

Természetesen azóta javították az aprócska hibát.