Koronavírus-járvány

Szlovéniában is életbe léptek az enyhítések

Életbe léptek az enyhítések Szlovéniában, megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken - közölte a helyi sajtó szombaton.



Leginkább a sportrajongók örültek a hírnek, akik 440 nap után újra visszatérhetnek a stadionokba. Helyszíni jelentése szerint Mariborban hosszú sorokban álltak szombaton az emberek, hogy a szlovén első osztályú labdarugó-bajnokság aznapi mérkőzésére jegyet vásároljanak.



Az enyhítés feltétele azonban, hogy zárt és nyitott térben egyaránt tíz négyzetméteren legfeljebb egy fő tartózkodhat. Ülőhelyes beltéri eseményeken, színházban, moziban és sportrendezvényeken minden néző mellett egy helyet szabadon kell hagyni, és kötelező a maszk viselése. A kültéri rendezvényeken tartani kell a legalább egyméteres távolságot.



A rendezvényeket - köztük a sporteseményeket - továbbra is csak védettségi igazolással lehet látogatni, azaz bizonyítvánnyal kell rendelkezni arról, hogy az illetőt beoltották, vagy átesett a fertőzésen, illetve negatív teszteredménye van.



Az enyhítések ellenére Ljubljanában péntek este több százan vettek részt egy nem bejelentett tüntetésen a kormány és az általa hozott intézkedések ellen. A rendőrségnek intézkednie is kellett a közrend és a közbiztonság védelme érdekében. Két rendbontót előállítottak, a szervezők ellen pedig büntetőjogi eljárás indult.



Szlovéniában szombatra 389 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 250 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 4349-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 319-en vannak kórházban, 102-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 625 126-an kaptak, közülük 325 921-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 36,2, illetve 18,9 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 518 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 353 735-öt. Az elmúlt 24 órában a Covid-19-betegség szövődményeinek következtében 27-en haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 7883-ra emelkedett. Kórházban 1217 beteget ápolnak, közülük 123-an vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 157 655-en kaptak védőoltást, közülük 391 713-nak már a második adag vakcinát is beadták.