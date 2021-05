Koronavírus-járvány

Orbán: közterületen nem kell többé maszkot viselni

Megvan az ötmilliomodik beoltott magyar állampolgár is, ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy szombattól nem kell többé maszkot viselni a közterületeken - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videoüzenetében.



A kormányfő úgy fogalmazott, ez a döntés azt jelenti, hogy "búcsút inthetünk a maszkunknak, elköszönhetünk tőle. Itt a vége, fuss el véle".



A miniszterelnök emlékeztetett, hónapok óta mondják, hogy "ha vissza akarjuk kapni a normális, egészséges, derűs életünket, akkor a vírussal szemben az oltással védekezhetünk sikeresen".



"Ezt a célt most elértük!" - jelentette ki Orbán Viktor, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki beletette ebbe a munkáját, köztük azoknak is, akik vállalták, hogy beoltatják magukat.



A miniszterelnök arra kérte azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy az eredmények megőrzése érdekében vegyék fel az oltást.



"Kedves Maszk! Viszontlátásra! Goodbye!" - zárta videoüzenetét Orbán Viktor.